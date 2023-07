Rudelturnen zieht Halbzeitbilanz: „Rudelfieber“ bleibt hoch!

(wS/sk) Siegen 24.07.2023 | Das Rudelturnen geht in seine verdiente Sommerpause. Die Organisatoren, Guido Müller sowie Sinje und Chris Cramer, ziehen eine erste Bilanz. „Das „verflixte“ siebte Jahr war gar nicht verflixt. Wir hatten bislang viele großartige Events mit teilweise mehr als 250 Teilnehmern pro Trainingseinheit. Quer durch die Stadt haben wir an den verschiedensten öffentlichen Plätzen Station gemacht. Es war eine perfekte erste Halbzeit“, so Christian Cramer. Am 4. August wird es dann noch einmal als Siegener Sommerworkout auf der Schwimmbadwiese in Weidenau zu finden sein, bevor es dann auf die große Kreistour durch Siegen-Wittgenstein geht. Beim Rudelturnen stehen Trainer aus den heimischen Turnvereinen und den hiesigen Fitnessstudios bereit. Die Teilnahme ist dank der Sponsoren kostenfrei und jeder kann hier seine Liebe zum Outdoorsport entdecken. Mitbringen muss man lediglich eine Sportmatte. Ein DJ (Marco Maribello) heizt beim Training ein und die Krombacher Brauerei belohnt die Teilnehmenden mit ihrem isotonischen Durstlöscher 0,0% für die Anstrengung. Die weiteren Sponsoren sind die AOK Nordwest, die Sparkasse Siegen, Schneiders Bäckerei sowie die Firmen GAYKO, DATASEC und Absolut Sport- Ausdauer Shop.

Gut fürs Stadtbild ist es auch!

Mit Ausnahme des Auftaktevents waren die Wetterbedingungen durchweg gut. Sinje Cramer, die für die sportliche Organisation verantwortlich ist, hat nachgezählt. „Von den insgesamt 17 Workouts war genau eines vom Regen betroffen und das auch nur am Ende beim sogenannten Cool Down. Wir hatten wieder mal viel Glück mit dem Wetter gehabt.“ Die Trainings fanden und finden dann auch wieder im August fast immer dienstags um 18.00 Uhr und 19.00 Uhr statt. Neu in diesem Jahr war, quasi als Vorbereitung auf den AOK Firmenlauf, ein reines Lauftraining rund um die Sieg. Die neue Idee kam gut an und brachte neue Fans zum Rudel hinzu . Publikumsmagnet war der durch die Tanzschule StepUp organisierte Zumbathon. Gleich sechs Zumba-Trainer und Trainerinnen teilten sich 150 Minuten die Bühne. Bei 30 Grad war das ein unglaublicher, fast südamerikanischer Abend. Und über den Abend waren mehr als 300 Tänzerinnen und Tänzer am Scheinerplatz aktiv. Ein Sporterlebnis mit Gänsehautcharakter. Gerade hier hat man einmal mehr gemerkt, was das Rudelturnen mit öffentlichen Plätzen macht. Sie verändern sich massiv. Die Aufenthaltsqualität verbessert sich merklich.



In Wittgenstein und Siegerland geht es mit der Kreistour weiter

Nach den Ferien wird das Rudel auf der Kreistour in Freudenberg (Kurpark am 8. August),am Rathausgarten in Bad Berleburg (10. August), auf der Festwiese (Weiher) in Burbach Holzhausen (15. August), in Dreslers Park in Kreuztal (22. August) und in Erndtebrück (Flugplatz Schameder am 29. August) zu sehen sein. Das Auftaktevent der Kreistour fand vorgezogen bereits beim Gillerbergturnfest statt und wurde von den Turnerinnen und Turnern begeistert aufgenommen. Es ist nicht auszuschließen, dass es hier eine Wiederholung im nächsten Jahr geben wird. Das Abschlussevent am Flugplatz Schameder wird sicher noch mal ein besonderes Highlight werden. „Gerade in Wittgenstein haben wir eine starke Fangemeinschaft gewonnen, die schon den Trainings entgegenfiebern“, freut sich Guido Müller, Organisator und vor sieben Jahren einer der Rudelturn-Erfinder. Der Publikumsrekord beim Rudelturnen liegt bei 380 Teilnehmern (bei zwei Trainings). Mal schauen, ob der auf der Kreistour dieses Jahr gebrochen werden kann. Genauere Informationen zu den Terminen der Kreistour, den jeweiligen Trainern und den genauen Veranstaltungsorten kann man unter „Rudelturnen“ auf der Instagram, Facebook oder Internetseite finden.

<strong>Anzeige</strong> – <a title=“Werbung Siegerland NRW“ href=“http://www.wirsiegen.de/2012/02/ihre-werbung-auf-wirsiegen-de/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>Werben bei wirSiegen.de – Infos hier</a>