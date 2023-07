Rundgang-Ausstellung im Brauhaus: Zwei herausragende Künstler mit Preisen geehrt

(wS/si) Siegen 18.07.2023 | Bei der traditionellen Rundgang-Ausstellung im Brauhaus erhielt Luisa Schmidt den Studienpreis der Universität Siegen und Leonard Vitt den Kunstpreis des Lions Club Siegen-Rubens.

Die Vernissage des Rundgangs im Siegener Brauhaus ist ein Publikumsmagnet. Einmal im Jahr stellen die Kunststudierenden der Universität Siegen die Arbeiten, die im vergangenen Jahr entstanden sind, aus. Dazu gehören Zeichnungen, Druckgrafiken, Malerei, Plastiken, Fotografien und Videos. Bei der Eröffnung des Rundgangs wurden auch Preise verliehen. Ausgezeichnet wurden Luisa Schmidt und Leonard Vitt.

Luisa Schmidt erhielt den mit 300 Euro dotierten Studienpreis des Fachs Kunst. Ausgezeichnet wurde sie für ihre ausgereifte und sehr eigenständige Arbeit vor allem im Bereich der Fotografie aber auch in der Plastik. „Mit außergewöhnlich hoher Präzision und Kontinuität entwickelt Luisa Schmidt komplexe und oft überraschende Bildkonstellationen“, so Prof.’in Uschi Huber in der Laudatio. „Luisa Schmidt begreift Bilder und deren Konventionen als Kommunikationsmittel, die in einer digitalen Öffentlichkeit zirkulieren. Ausgangspunkt ist ihre systematisch angelegte Materialsammlung aus dem Internet, die sie über einen eigenen sprachlichen Algorithmus extrahiert.“

Der mit 500 Euro dotierte Kunstpreis des Lions Club Siegen-Rubens ging an Leonard Vitt. Der Präsident des Lions Club Siegen-Rubens, Dr. Jens Oliver Weber, erklärte in der Laudatio: „Leonard Vitts Arbeiten repräsentieren ein breites Spektrum künstlerischer Strategien. Mühelos bewegt er sich zwischen den verschiedenen Disziplinen Plastik, Installation, Malerei, Druckgrafik und akustischen Ausdrucksformen.“ Vitt verzichte bewusst auf die kurzfristige Effektivität von Oberflächen und orientiere sich konsequent an den Inhalten seiner zutiefst persönlichen Erzählung.

Preisverleihung beim Rundgang 2023. Im Bild (von links): Prof. Stefan Wissel, Prof.’in Uschi Huber, Prof. Christian Freudenberger, Luisa Schmidt, Leonard Vitt und Dr. Jens Oliver Weber, Präsident des Lions Club Siegen-Rubens. (Foto: Universität Siegen)

