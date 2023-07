„Siegen-Wittgenstein – Mit offenen Armen“ – Noch bis Ende August für Heimatpreis Siegen-Wittgenstein bewerben

(wS/si) Siegen 17.07.2023 | Das Leben ist Ankommen und oft auch wieder Weggehen. Zur Ausbildung, zum Studium, wegen der Liebe oder eines neuen Arbeitsplatzes: die meisten von uns ziehen im Leben um – einmal oder auch öfter. Viele sind irgendwo nur auf Zeit. Doch manchmal wird aus ein paar Monaten, die man eigentlich irgendwo nur bleiben wollte, doch ein ganzes Leben.

Siegen-Wittgenstein ist eine gastfreundliche Region. Ob es um Studentinnen und Studenten der Uni Siegen, Geschäftspartner heimischer Unternehmen, Touristen oder Wanderer, die sich hier erholen möchten, um Eingeheiratete, um Zuwanderer aus EU-Ländern oder Kriegsflüchtlinge z.B. aus der Ukraine geht: In Siegen-Wittgenstein wird von den allermeisten eine herzliche Willkommenskultur gelebt – gerade auch in unseren Vereinen und Initiativen.

„Weil sich ganz viele in der Region um Menschen bemühen, die neu in Siegen-Wittgenstein ankommen, habe ich den Heimatpreis 2023 unter das Motto ‚Siegen-Wittgenstein – Mit offenen Armen‘ gestellt“, sagt Landrat Andreas Müller. „Denn Gastfreundschaft und Willkommenskultur werden vielfach von privatem Engagement getragen. Oft gibt es ehrenamtliche Strukturen, die Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen neu in unsere Region kommen, mit offenen Armen empfangen und ihnen dabei helfen, sich hier bei uns einzuleben, wohlzufühlen und Teil der Gesellschaft in Siegen-Wittgenstein zu werden.“

Gesucht werden Projekte und Initiativen, die Gastfreundschaft und Willkommenskultur leben, indem sie Menschen dabei unterstützen, gut in Siegen-Wittgenstein anzukommen – egal ob als Tourist, Fachkraft, Student oder Kriegsflüchtling, ob für eine kurze Zeit oder auf Dauer. Das können z.B. Projekte und Initiativen sein, die die Region und ihre Besonderheiten für Gäste und Zuwanderer wahrnehmbar machen oder die es Touristen ermöglichen, eine spannende oder erholsame Zeit in Siegen-Wittgenstein zu erleben. Preiswürdig sind auch Ansätze, die helfen, aus Zugewanderten Mitbürger zu machen oder die Impulse für ein friedliches Zusammenleben „alteingesessener“ und „neu zugezogener“ Siegerländer und Wittgensteiner geben. „Grundsätzlich suchen wir Projekte, die das Zusammenleben aller Menschen in Siegen-Wittgenstein fördern und dabei helfen, die Region zu einer Heimat, für alle, die hier leben, zu machen“, so Landrat Müller.

Eingereicht werden können Projekte und Initiativen, die vom ehrenamtlichen Engagement Einzelner, von Gruppen, Vereinen, Initiativen oder auch ganzer Dorfgemeinschaften getragen werden. Sie müssen regional im und für den Kreis Siegen-Wittgenstein wirken.

Mitmachen lohnt sich: Der Heimatpreis 2023 “Mit offenen Armen“ wird im Rahmen des Förderprogramms „Heimat-Preis“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen ausgeschrieben. Für Projekte in Siegen-Wittgenstein stehen aus diesem Programm Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung, die auf maximal drei Preisträger aufgeteilt werden können. Über die Vergabe entscheidet eine Jury unter Vorsitz des Landrates. Ihr werden u.a. auch die stellvertretenden Landräte angehören. Der erste Preisträger qualifiziert sich anschließend für den NRW-Landeswettbewerb. Einsendeschluss ist der 31. August 2023.

Weitere Informationen und das Teilnahmeformular gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de/heimatpreis.

Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Davina Feige (heimatpreis@siegen-wittgenstein.de, Telefon: 0271 333-2313).

