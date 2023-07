Siegen-Wittgenstein von oben im Siegener OpenAir Kino – Sonntag, 16. Juli 2023 um 22:00 Uhr

(wS/si) Siegen 10.07.2023 | „Dieser Film ist eine Liebeserklärung an unsere Heimat Siegen-Wittgenstein!“ Das betonte nicht nur der Siegener Filmemacher Alexander Fischbach schon bei der Premierenvorstellung von „Siegen-Wittgenstein von oben“ im Oktober 2022. Auch Landrat Andreas Müller zeigte sich mehr als Beeindruckt von dem Werk. Über 5 Jahre dauerten die Dreharbeiten zu dem wohl aufwendigsten Siegen-Wittgenstein Film der je produziert wurde. Und letztlich ist ein einmaliges Zeitdokument entstanden. Siegen-Wittgenstein wird so gezeigt, wie es heute ist, aber auch so, wie wir es in den nächsten Jahrzehnten nicht wieder sehen werden: mit Jahrhunderte alten Fichtenwäldern soweit das Auge reicht.

Nachfolgende Generationen werden in diesem Film unsere Mittelgebirgslandschaft vor der großen Trockenheit und dem dramatischen Waldsterben in herrlichen, beeindruckenden Bildern erleben.

Für die Macher des Siegener Open Air Kinos stand schon bei der Planung der Freiluftkinosaison 2023 fest: Dieser Film muss auch in freier Natur und in der phantastischen Kulisse des Oberen Schlosses – das selbst im Film thematisiert wird – gezeigt werden. Die Rechteinhaber Kreis Siegen-Wittgenstein sowie Filmemacher Alexander Fischbach stimmten dem Vorhaben gerne zu. Und so wird am kommenden Sonntag, 16. Juli 2023 um 22.00 Uhr wieder der Motor des kultigen Doppeldeckers EMMI angeworfen um die Zuschauer mitzunehmen auf eine großartig inszenierte Reise durch Siegen-Wittgenstein.

Im Mittelpunkt des Films stehen Landschaftsaufnahmen, die 2018 von einem Helikopter aus erstellt wurden. Der Hubschrauber war über allen elf Städten und Gemeinden des Kreises unterwegs und hat atemberaubende Aufnahmen aus großer Höhe, aber auch „näher dran“ ermöglicht. An verschiedenen Orten machte das Team dann auf dem Boden Station, um die besondere Vielfalt von Siegen-Wittgenstein hautnah zu zeigen: „Wir zeigen eine einzigartige Mischung aus Stadt- und Landleben, wo man tagsüber auf dem Rothaarsteig wandern und abends im Apollo-Theater die Philharmonie Südwestfalen genießen kann“, soAlexander Fischbach, dem Autor, Produzent und Regisseur des Siegen-Wittgenstein-Films.

Gemeinsam mit Jo Kauss, der für die Bildgestaltung verantwortlich war, hat er aus gut 200 Stunden Filmmaterial die beeindruckendsten Bilder und interessantesten Szenen ausgewählt, diese um einige historische Aufnahmen ergänzt und daraus ein stimmiges und kurzweiliges 75-minütiges Gesamtwerk gestaltet.

Roter Faden des Films ist ein Rundflug mit dem Doppeldecker „Emmi“ des Luftsportvereins Siegerland über das Kreisgebiet. Hinter dem Piloten Ulrich Hintermeier hat Markus Hering Platz genommen. Für den Siegen-Wittgenstein-Film ist der Schauspieler aus Burbach zum ersten Mal in seinem Leben in ein offenes Flugzeug gestiegen: „Ein beeindruckendes Erlebnis“, wie er betont. Vom Siegerland Flughafen ging es zunächst nach Wittgenstein mit Bad Berleburg als erster Station und dann über das nördliche Siegerland zurück bis nach Burbach.

Unterwegs macht der Film an vielen Stationen Halt, trifft Siegerländer und Wittgensteiner und lässt sie mit ihren Geschichten zu Wort kommen. Markus Hering verbindet als Kommentator die unterschiedlichen Geschichten miteinander, erzählt die eine oder andere Anekdote und hat viele Informationen über Siegen- Wittgenstein parat.

Nach seiner Kinopremiere im Oktober des vergangenen Jahres, freuen sich nun alle Beteiligten darauf den Film ein dreiviertel Jahr später noch einmal auf großer Leinwand zu sehen. Tickets sind u.a. online über die Internetseite des Siegener OpenAir Kinos erhältlich. https://siegener-openairkino.de/

Fotos: Alexander Fischbach