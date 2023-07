Unfallflüchtiger war betrunken und ohne Führerschein

(wS/ots) Neunkirchen-Struthütten 25.07.2023 | In der Nacht von Montag auf Dienstag (25.07.2023) ist ein 39-Jähriger von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei konnte ihn allerdings schnell ermitteln. Der Mann war in der Tannenstraße mit seinem VW Polo frontal gegen einen geparkten Pkw gefahren. Die Kollision war so stark, dass beide Frontairbags im Polo auslösten. Trotz des Unfalles setzte der 39-Jährige seine Fahrt weiter fort. Zeugen hatten den Knall gehört. Sie schauten sofort nach und konnten das Kennzeichen des Polos ablesen.

Die eingesetzten Beamten trafen den Fahrer samt Fahrzeug schließlich an dessen Wohnanschrift an. Der Mann gab an, in Herdorf in einer Bar zahlreiche Gläser Bier getrunken zu haben. Anschließend wollte er einen Bekannten nach Hause bringen. Der Bierkonsum bestätigte sich bei dem durchgeführten Atemalkoholtest. Dieser fiel deutlich positiv aus.

Der Unfallflüchtige musste die Polizeibeamten zur Wache begleiten. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 7.000 Euro liegen. Den Unfallflüchtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

