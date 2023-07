Weißtal holt noch einen „Neuen“

(wS/tv) Wilnsdorf 17.07.2023 | Mit Onur Gündüz hat der TSV Weißtal noch einen Neuzugang unter Dach und Fach bringen können. Der 30-jährige hat zuletzt für die Zweitvertretung des TuS Erndtebrück seine Schuhe geschnürt.

Gündüz, der in seiner Jugendzeit bei Sportfreunde Siegen ausgebildet wurde, möchte noch einmal höherklassig angreifen. Der flexibel einsetzbare Linksfuß hat das Trainerteam in den bisherigen Einheiten überzeugt, wie TSV-Trainer und Sportlicher Leiter Seyhan Adigüzel berichtet: „Onur ist mit seinen 30 Jahren einer der

erfahrenen Spieler in unserem Team, der auch gerne Verantwortung übernehmen möchte. Wir freuen uns, ihn in unserem Kader zu haben. Er wird uns aufgrund seines Alters und seiner Ruhe am Ball gut tun.“

Onur Gündüz (links) und Seyhan Adigüzel



