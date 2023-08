Gartenbahnfahrtag der Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. am 13.08.2023

(wS/red) Kreuztal-Lttfeld 01.08.2023 | Die Züge im Hauberg fahren weiter! Sie sind herzlich zum nächsten Fahrtag 2023 der Garteneisenbahn der Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. eingeladen, der am Sonntag, den 13. August 2023, stattfindet. Nach einem erfolgreichen Saisonstart setzen wir unsere Veranstaltungsreihe fort. An diesem Tag ist für Ihr leibliches Wohl bestens gesorgt: Es erwarten Sie Getränke, Würstchen und Waffeln, damit es Ihnen an nichts fehlt.

Bei ungünstiger Witterung fährt nur unsere Modelleisenbahn im Bahnhof Littfeld. Doch auch dann können Sie sich auf eine gemütliche Zeit bei Kaffee und Waffeln freuen.

Von 11 bis 17 Uhr werden die Züge auf dem Vereinsgelände in Kreuztal-Littfeld in Bewegung sein. Das Gelände befindet sich direkt neben dem Bahnhof in Littfeld, sodass Sie sogar auf stilvolle Weise mit der richtigen Bahn anreisen können! Ab 11:00 Uhr setzen sich die Züge wieder durch den Hauberg in Bewegung. Dank des natürlichen Dachs des Haubergs müssen Sie selbst bei starker Sonneneinstrahlung nicht in der prallen Sonne stehen. Die Bäume sorgen für ein angenehmes Klima und schaffen eine ganz besondere Atmosphäre.

Auch die H0- und N-Modelleisenbahnanlage im Bahnhof ist an diesem Tag wieder in Betrieb und steht Ihnen zur Besichtigung offen. Der Eintritt zu unserem Gartenbahnfahrtag ist frei – eine großartige Gelegenheit, gemeinsam mit Familie und Freunden einen erlebnisreichen Tag zu verbringen.

Merken Sie sich auch den letzten Termin für das Jahr 2023 schon jetzt vor: 17.09.23.

Die Eisenbahnfreunde Littfeld e.V.! freuen sich auf Ihren besuch

