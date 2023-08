Jetzt wird´s eng für die JKG Siegerland – nach zwei Niederlagen ist Klassenerhalt in Gefahr

(wS/jfs) Siegen 22.08.2023 | Jetzt wird es eng für die JKG Siegerland, denn nach zwei Niederlagen gegen den Gastgeber Bushido Köln (1:9) und 4:6 gegen den PSV Duisburg stehen die heimischen Judoka in der Oberliga mit dem Rücken an der Wand. Mit nur einem Punkt fahren sie in zwei Wochen zum Tabellennachbarn JC66 Bottrop II und kämpfen dort außerdem gegen ESV Olympia Köln. Selbst bei einem Sieg könnte es, wenn es ganz schlecht läuft, möglicherweise nicht ausreichen.