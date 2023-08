Jubilarehrung am Diakonie Klinikum Jung-Stilling

(wS/dia) Siegen 24.08.2023 | Simone Kuhn, Gregor Rezmer und Stefanie Panz freuen sich über Gratulationen

Über Blumen, Geschenke und Glückwünsche freuten sich nun Simone Kuhn, Stefanie Panz und Gregor Rezmer am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Die drei Jubilare sind dem Unternehmen seit 25 Jahren treu. Zu diesem Anlass luden Verwaltungsdirektor Fred-Josef Pfeiffer und Pflegedirektor Sascha Frank zu einer Feierstunde ein.

„Zweieinhalb Jahrzehnte: Diese Zeit, in einem Unternehmen zu verbringen, ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Deshalb gebührt Ihnen allen unser größter Respekt“, dankte Pfeiffer dem Trio. Viel habe sich in den 25 Jahren getan, viel haben die drei Jubilare erlebt, wie deutlich wurde. „Damals war es nicht einfach, übernommen zu werden“, erinnerte sich etwa Gregor Rezmer. Nach seinem Examen gab es nur drei Stellen im Klinikum zu besetzen: „Bewerbungen schickte man damals von Köln bis nach Frankfurt.“ Lange Jahre arbeitete er auf der „Inneren“ und in der Neurochirurgie. Heute ist sein Einsatzort die IMC-1.

Auch Stefanie Panz erinnert sich noch gut an ihre Anfänge als Hebamme: „Eine Stelle zu finden, das war gar nicht so einfach.“ Seit 1998 unterstützt sie das Team der Geburtshilfe, zunächst im Kreißsaal am „Stilling“, mittlerweile hat sie die Leitung der geburtshilflichen Station inne. Der Nachwuchsförderung hat sich Simone Kuhn verschrieben. Nach Einsätzen in der Geriatrie und der Geburtshilfe ist sie seit dem Jahr 2000 in der Chirurgie angekommen – und unter anderem als Praxisanleiterin tätig.

Drei Betriebsjubilare wurden am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen ausgezeichnet: Simone Kuhn (links), Gregor Rezmer und Stefanie Panz sind dem Unternehmen seit 25 Jahren treu.

Foto: Diakonie Klinik