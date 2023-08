Tragisches Tötungsdelikt erschüttert Müsen: 71-Jähriger mit Messerstichen getötet – Verdächtiger festgenommen

(wS/red) Hilchenbach 07.08.2023 | Erstmeldung | Am späten Nachmittag wurde die ruhige Nachbarschaft der Jakobstraße in Hilchenbach-Müsen von einem schockierenden Vorfall erschüttert. Gegen 17:35 Uhr wurden die Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein zu einem Tötungsdelikt alarmiert. Ein 71-jähriger Mann wurde mutmaßlich Opfer mehrerer Messerstiche und erlag seinen Verletzungen.

Die Einsatzkräfte konnten einen Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Der Verdächtige wurde umgehend zur Wache gebracht, wo weitere Ermittlungen eingeleitet wurden. Neben der Polizei befanden sich auch Rettungsdienst, Notfallseelsorger und die Feuerwehr vor Ort.

Inzwischen hat das Polizeipräsidium in Hagen die Leitung des Einsatzes übernommen, während die Ermittlungen vor Ort weitergehen. Herr Niklas Zankowski von der Kreispolizeibehörde gab gegenüber wirSiegen.de an, dass der festgenommene Tatverdächtige sich in Gewahrsam befindet, wobei zu seiner Herkunft, seinem Alter und einem möglichen Verwandtschaftsverhältnis zum Opfer noch keine Angaben gemacht werden können.

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums in Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe zur Tat sind bislang unklar.

