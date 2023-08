Truckerfest Saalhausen 2023: Brummis ohne Ende – 200 LKWs stehen in den Startlöchern

(wS/red) Saalhausen 31.08.2023 | Die Motoren röhren, die Vorfreude steigt: Das Truckerfest Saalhausen 2023 kündigt sich an und verspricht ein unvergessliches Wochenende für alle Liebhaber imposanter LKWs, mitreißender Musik und kulinarischer Genüsse. Vom 1. bis zum 3. September 2023 wird Saalhausen zum Treffpunkt der Trucking-Community – ein Muss für alle, die das Besondere lieben.

Gemeinsam anreisen, gemeinsam erleben!

Die Veranstalter appellieren an die Teilnehmer: Gemeinsam anreisen verbindet! In diesem Jahr ist das Festgelände komplett ausgebucht, was die einzigartige Resonanz auf das Event unterstreicht. Um das gemeinsame Miteinander auf dem Gelände zu fördern, empfiehlt sich die Anreise in Gruppen. Parkplätze für PKWs sind am Rand des Festgeländes entlang der B 236, im Bereich der Firma Tracto, verfügbar und nur ca. 500 Meter entfernt. Der Zugang zum Festgelände ist ausschließlich entlang der B 236 bis zur neu entstehenden Brücke möglich.

Viel Neues erwartet die Besucher!

Der Ablauf des Festes verspricht Vielfalt und Unterhaltung für alle Altersgruppen:

Freitag, 1. September 2023: Die LKWs rollen an! Abends ab 23:00 Uhr lädt die traditionelle Bierprobe zum gemütlichen Beisammensein. Neu in diesem Jahr: „Essen vom Grill“ – ein Festmahl für alle Sinne.

Samstag, 2. September 2023: Der Samstag startet um 9:00 Uhr mit frisch belegten Brötchen und duftendem Kaffee. Am Abend wird es musikalisch: Ab 18:30 Uhr sorgt die Band „Friends – Die Partyband“ mit Live-Musik für Stimmung und Tanz.

Sonntag, 3. September 2023: Der letzte Tag beginnt um 9:00 Uhr mit einem beliebten Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offen lässt. Um 14:00 Uhr erreicht das Fest seinen Höhepunkt mit der feierlichen Pokalverleihung und der Übergabe von Spenden an wohltätige Zwecke.

Die Organisatoren des Truckerfests Saalhausen 2023 danken allen Teilnehmern, Sponsoren und Helfern im Voraus für ihre Unterstützung. Gemeinsam werden sie ein Wochenende erleben, das Trucking-Leidenschaft, Musik und Gemeinschaftsgeist feiert.

Für spiegelnden Lack und glänzendes Chrom sorgen auch dieses Jahr wieder die Produkte der Firma Nadelzauber aus Netphen. Neben der Pflege und Reinigungsmittel für Fahrzeuge bietet Nadelzauber noch individuelle Aufkleber und T-Shirts an, die vor Ort gekauft werden können.

Seien Sie dabei, wenn die Straßen beben und die Trucking-Community zusammenkommt. Es erwartet Sie ein Fest, das Sie nicht vergessen werden!

Fotos: Nadelzauber

