Verkehrsunfall auf der A45 zwischen Freudenberg und Siegen sorgte für längeren Stau

(wS/red) Freudenberg 25.08.2023 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute gegen Mittag auf der A45 zwischen Freudenberg und Siegen in Höhe des Rastplatzes Lindenberg. Gegen 11:45 Uhr verlor ein BMW-Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend mit der Leitplanke.

Der Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle wurde von den Einsatzkräften abgesichert und der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeifließen. Dadurch kam es in Fahrtrichtung Frankfurt zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Der beschädigte BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Fotos: Joyce Krüger