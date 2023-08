Wittgenstein aus einem anderen Blickwinkel

(wS/bb) Bad Berleburg 07.08.2023 | Wittgenstein einmal ganz anders erleben kann man ab sofort bei der TKS in Bad Laasphe, denn hier wird die Region mit Hilfe von VR-Brillen gezeigt.

Mit dem Aufsetzen der VR Brille wird eine virtuelle Realität, also eine realitätsnahe Umgebung simuliert, in die man eintaucht. Die Realität verschwindet gänzlich und wird durch die virtuelle Welt ersetzt.

Das bedeutet, eben noch im Haus des Gastes in Bad Laasphe zu stehen, um sich eine Sekunde später oberhalb des Stünzels wiederzufinden. Denn das ist der Startpunkt der virtuellen Wittgenstein – Tour. Der Mittelpunkt der drei Kommunen Bad Laasphe, Bad Berleburg und Erndtebrück dient als Startpunkt, von hier leitet ein Menü intuitiv durch ganz Wittgenstein. Mal eben noch in der Altstadt von Bad Laasphe oder am Weidelbacher Weiher, ist man in Sekundenschnelle im Rosengarten in Erndtebrück, in der Wisentwelt in Aue Wingeshausen oder ganz idyllisch an der Eder. Auch dem Alexander Mack Museum kann man einen Besuch abstatten, ein Stück des Eder Radweges fahren oder sich einfach an wunderschönen Ausblicken erfreuen.

Integrierte Elemente wie Video- / Foto- oder Textsymbole liefern zusätzlich interessante Hintergrundinformationen.

Insgesamt 45 virtuelle Orte gibt es zu betrachten. Möglich macht das eine Tour aus 360° Panoramen, welche 2020 auf Initiative der Touristiker von Bad Laasphe, Bad Berleburg und Erndtebrück mit Hilfe der Leader Förderung bei den Spezialisten von VR-easy in Auftrag gegeben wurde und seitdem erfolgreich für Marketingzwecke genutzt wird.

Durch zwei VR-Brillen, die von der TKS durch ein weiteres digitales Förderprojekt, den Digitalzuschuss NRW, angeschafft werden konnten, dient sie ab sofort auch als Beratungsinstrument für Gäste vor Ort, die sich damit nicht nur einen perfekten Überblick über die Region verschaffen können, sondern auch ein außergewöhnliches Erlebnis geboten bekommen.

Die TKS lädt jeden herzlich ein, virtuell durch ganz Wittgenstein zu reisen und die schönsten Orte kennenzulernen. Die Brillen können während der Öffnungszeiten der Touristinformation im Haus des Gastes von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr kostenfrei ausgeliehen werden.

