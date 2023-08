Wohnmobil-Brand in Siegen-Eiserfeld: Defekter Spannungsumwandler löst Feuer aus

(wS/red) Siegen-Eiserfeld 05.08.2023 Gegen 09:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Wohnmobil in der Grabettstraße in Siegen-Eiserfeld gerufen. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, begannen die Feuerwehrleute sofort mit den Löscharbeiten um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf das komplette Wohnmobil ausbreitete.

Die genaue Ursache des Brandes wird noch untersucht, aber erste Vermutungen deuten darauf hin, dass ein defekter Spannungsumwandler, der unter dem Beifahrersitz angebracht war, das Feuer auslöste. Der Spannungsumwandler ist ein Gerät, das in Wohnmobilen verwendet wird, um die Stromversorgung von verschiedenen elektrischen Geräten sicherzustellen.

Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Wohnmobil, was zu keinen Verletzungen führte. Die Grabettstraße war während der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt.

