Bad Berleburger Literaturpflaster: Ein Buch über Trauma und Trauer

(wS/BLB) Bad Berleburg 21.09.2023 | Die Veranstaltungsorte sind nicht immer gewöhnlich – ebenso wenig wie die Veranstaltungsreihe selbst.

Vielmehr sind alle Komponenten durchaus besonders. Deshalb ist das Berleburger Literaturpflaster am Dienstag, 26. September, um 19.30 Uhr zu Gast im Autohaus Kroh in Bad Berleburg. Wie ein erleuchtetes Zelt präsentiert sich der Lesungsort dem Publikum und heißt Autorin und Gäste willkommen. An diesem Abend stellt Erica Johnson Debeljak ihr Memoir „Verliebt, verheiratet,

verwitwet, verhurt.“ im Rahmen des Literaturpflasters mit Gastland Slowenien vor.

Madeleine Höfer moderiert den Abend. „Im Leben einer Frau gibt es bestimmte Augenblicke, in denen sie wie die Hand in einen Handschuh in weibliche Archetypen hineingleitet“, sagt die Autorin, wenn sie über ihr Buch spricht. Es gibt Jungfrauen, Mütter, Damen, Huren, bessere Hälften, Diven, alte Jungfern. Und es gibt Witwen. Die schwarz verschleierte Frau, deren Ehemann gestorben ist. Die Einsame, Übriggebliebene. Was wird aus ihr, nun, da sie allein ist? Wohin mit ihr? Als Aleš, ein berühmter und beliebter slowenischer Schriftsteller und Intellektueller, bei einem Autounfall tödlich verunglückt, ist das Leben von Erica Johnson Debeljak von einem Augenblick auf den nächsten nicht mehr dasselbe, sie wird zur Witwe.

Auf sachliche und doch aufwühlende Weise verflicht sie ihre höchstpersönlichen Erfahrungen mit den Geschichten mythischer und historischer Witwenfiguren und zeigt auf, wie Frauen auch heute noch häufig in der Gesellschaft wahrgenommen werden – nämlich definiert durch die Beziehung zu einem Mann.

Die Erzählerin sieht sich mit bürokratisierter Trauer, dem Kampf ums materielle Überleben sowie mit einer slowenischen Öffentlichkeit konfrontiert, die den Tod ihres Mannes und somit auch ihre Rolle als Witwe zu vereinnahmen versucht. „Verliebt, verheiratet, verwitwet, verhurt“ ist ein Buch über Trauma und Trauer und über einen selbstbestimmten Übergangsritus von der Ehefrau zur Witwe.

Der slowenische Bestseller wurde 2021 auf der Buchmesse Ljubljana zum Buch des Jahres gekürt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in Bad Berleburg bei der Tourist-Information, bei der Buchhandlung MankelMuth, dem Reisebüro Wittgenstein, online bei „Pro Ticket“ oder an der Abendkasse erhältlich.

Foto: Borut Kranjc