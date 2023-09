Basiswissen-Schulung „Sterben, Tod und Trauer“ für Fachkräfte

(wS/Ca) Siegen 05.09.2023 | Das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ bietet am 20. September von 10:00 bis 12:00 Uhr in den Büroräumen in der Numbachstraße 30 in Siegen eine weitere Basiswissen-Schulung an.

Themen der Schulung sind u.a. Umgang mit lebensbedrohlichen Erkrankungen und Verlusten im Familiensystem, Trauerprozesse von Kindern und Jugendlichen, Trauerreaktionen und Verhaltensweisen, hilfreiche Rituale, Symbole und Methoden für unterschiedliche Anlässe.

Die Schulung soll Fachkräfte aus Kitas, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen für die Themen sensibilisieren und dazu befähigen, im Falle eines Verlustes oder einer lebensbedrohlichen Erkrankung eines Elternteils oder einer nahestehenden Person eines Kindes handlungsfähig zu bleiben und auf die Bedürfnisse des Kindes in schwierigen Situationen und Krisen unterstützend eingehen zu können.

Wenn ein Elternteil lebensbedrohlich erkrankt oder verstirbt, kann dies die Familien, die Angehörigen, die Fachkräfte und Einrichtungen vor große Herausforderungen stellen. Wie gehe ich mit dem betroffenen Kind um? Wie spreche ich mit dem hinterbliebenen Elternteil? Wie gehe ich im Team mit der Situation um? Wie kann ich die Kinder in der Gruppe begleiten? Was mache ich, wenn das Kind verhaltensauffällig ist? Spreche ich offen mit dem Kind oder den Kindern über den Verlust oder die Erkrankung des Elternteils? Wie finde ich die richtigen Worte? Wie geht es mir selbst damit?

Foto: Caritasverband Siegen-Wittgenstein