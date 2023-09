Dammsanierung am Gambachsweiher in Freudenberg

(wS/fr) Freudenberg 28.09.2023 | Die Bauarbeiten zur Sanierung des Dammbauwerkes des Gambachsweihers in Freudenberg beginnen Mitte Oktober 2023 und werden durch das Bauunternehmen Straßen- und Tiefbau GmbH, Kirchhundem ausgeführt. Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 beendet sein.

Um den Damm des Weihers für die Zukunft standsicher und dicht zu erhalten, wird innerhalb des Dammes eine Stahl-Spundwand errichtet. Die Stahl-Spundwand wird mit einem Rammverfahren eingebracht. Zunächst werden jedoch vorbereitende Maßnahmen durchgeführt, wie die Herrichtung des Baufeldes und das Ablassen des Wassers aus dem Weiher.

Die an den Gambachsweiher angrenzenden Rad- und Fußwege sowie die Spielplätze und Freizeitanlagen können während der Baumaßnahme nicht genutzt werden. Die Radwegeführung Fließenhardstraße/Freibad zum Radweg Freudenberg-Hohenhain erfolgt in dieser Zeit über die Straßen Zum Kurpark/Seelbachsecke. Die Wanderwege im Gambachtal sowie die Zuwegung zur Tennisanlage bleiben vom Parkplatz am Freibad aus erreichbar.

Der Abschnitt des „Wasserstaaten“-Wanderweges entlang des Weihers ist von der Sperrung ebenso betroffen, die alternative Route kann entsprechend der Radwegeführung über die Straßen Zum Kurpark und Seelbachsecke erfolgen.