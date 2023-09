Das mittelalterliche Freudenberg entdecken – Kreis-VHS bietet Nachtwächterführung durch Alten Flecken

(wS/vhs) Freudenberg 21.09.2023 | Die VHS des Kreises Siegen-Wittgenstein bietet am Freitag, 6. Oktober 2023, eine Nachtwächterführung durch Freudenberg an. Die Führung beginnt um 20 Uhr und dauert ungefähr zwei Stunden. Treffpunkt ist die Kirche in Freudenberg, Krottorferstraße 19. Von da aus können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gassen des „Alten Flecken“ entdecken um etwas über das Leben im mittelalterlichen Freudenberg und die Arbeit der Nachtwächter zu erfahren.

Leiter der Nachtwächterführung ist der Stadtführer Friedhelm Geldsetzer. Die Teilnahmegebühr für den Abend beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis zum 29. September möglich.

Interessierte können sich unter www.vhs.siegen-wittgenstein.de anmelden. Nach dem 29. September sind telefonische Anmeldungen unter 0271 333 1519 noch möglich, wenn noch Plätze frei sind.