Die RTG fährt zu den Deutschen Meisterschaften

(wS/RTG) Siegen-Weidenau 07.09.2023| Am kommenden Wochenende, vom 08.-10.09.2023 finden die Deutschen Meisterschaften im Ringtennis statt.

Dieses Jahr werden Sie von der SKG Roßdorf ausgerichtet. Die RTG Weidenau, fährt mit einigen Hoffnungsträgern in die kleine Stadt bei Darmstadt. „Ich hoffe auf einen Titel“, sagte 1. Vorsitzende Ursel Weber.

Die Deutschen Meisterschaften finden über drei Tage in den Disziplinen Mixed, alternierendes Doppel, Einzel und klassisches Doppel statt. Gespielt wird auf einem Ascheplatz. Diese Deutsche Meisterschaft steht für viele Spieler mit großer Wichtigkeit an, denn für Spieler der A- und B-Nationalmannschaft, ist dies der letzte Stopp und die letzte große Vorbereitung auf die anstehende WM im Oktober in Südafrika.

Spannende Spiele sind also garantiert!

Die RTG freut sich auf ein erfolgreiches und spannendes Wochenende und tritt voller Motivation, mit 20 Spielern, an.

Foto: RTG