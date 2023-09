Fahrradhändler BOC unterstützt ALTERAktiv Fahrrad-Reparatur-Treff

(wS/Si) Siegen 06.09.2023 | Großer Filialhändler sammelt über 20 gebrauchte Räder für den guten Zweck

Der in Siegen ansässige Fahrradhändler BOC hat im Rahmen einer Werbeaktion über 20 gebrauchte Fahrräder gesammelt und stellt diese dem Verein ALTERAktiv zur Verfügung. ALTERAktiv betreibt in der Sandstraße einen Fahrrad-Reparatur-Treff. Dort werden gebrauchte Räder aufgearbeitet und kostenlose an bedürftige Menschen abgegeben. Klaus Reifenrath von ALTERAktiv bedankt sich für die Unterstützung: „Wir sind froh und dankbar für diese Unterstützung. Das Fahrrad ist für unsere Besucher häufig das wichtigste Fortbewegungsmittel. Und ohne Mobilität ist eine Teilhabe an der Gesellschaft kaum möglich.“

Die Idee für die Übergabe der eingesammelten Räder an den Verein hatte BOC-Mitarbeiter Lukas Schuß, der selbst ehrenamtlich im Reparatur-Treff aushilft. Filialleiter Michael Hofmann griff den Anstoß sofort auf: „Das Thema Nachhaltigkeit wird auch in unserer Branche immer wichtiger. Deshalb arbeitet BOC intensiv daran, das Fahrradfahren ressourcen-schonend möglichst viele Menschen zu ermöglichen. Mit der Unterstützung für den Reparatur-Treff ermöglichen wir gleichzeitig den Menschen das Radfahren, die sich kein neues Rad kaufen können. Das ist sozial und ökologisch.“

BOC hatte die gebrauchten Räder im Rahmen einer Alt-gegen-neu-Aktion gesammelt. Wolfgang Klaas und Helmut Stracke vom Verein ALTERAktiv hatten diese im Anschluss abgeholt und zum Reparatur-Treff gebracht. Dieser befindet sich derzeit in der Sandstraße 20 in Weidenau und ist mittwochs von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Räumlichkeiten wurden durch die Uni Siegen kostenlos zur Verfügung gestellt. Durch den Ausbau der Universität ist der Verein aber aktuell auf der Suche nach einer neuen Unterkunft. Hier bittet Klaus Reifenrath ebenfalls um Unterstützung: „Die Suche nach Räumlichkeiten in Siegen ist für uns ein großes Problem. Ideal wären eine kleine Halle, ein leerstehendes Haus oder Ladenlokal. Wir benötigen ca. 100 qm. Gerne wieder kostenlos oder auf Spendenbasis.“

Foto: Fahrradhändler BOC