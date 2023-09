Feierstunde zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 26.09.2023 | Die Stadt Hilchenbach begeht den Tag der Deutschen Einheit jedes Jahr mit einer Feierstunde, um die Wiedervereinigung dauerhaft zu würdigen.

Die Veranstaltung zur Würdigung des historischen Ereignisses findet 2023 am Dienstag, 3. Oktober, um 11:00 Uhr, im Gebrüder-Busch-Theater in Dahlbruch statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilchenbach sind herzlich zur Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag, 3. Oktober, um 11:00 Uhr ins Gebrüder-Busch-Theater in Dahlbruch eingeladen.

Besonders interessant dürfte für die Gäste die Festrede werden. Die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, wird darin – auch vor dem Hintergrund des immer noch andauernden Krieges gegen ihr Heimatland – voraussichtlich neue und ganz andere Gesichtspunkte zur deutschen Wiedervereinigung thematisieren.

Für zur Feierstunde passende Musikbeiträge sorgt diesmal der Feuerwehrchor der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hilchenbach.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freut sich auf zahlreiche interessierte Besucher der Feierstunde.