Felssicherungsarbeiten in der Freiengründer Straße in Eiserfeld

(wS/si) Siegen 15.09.2023 | In der Freiengründer Straße in Eiserfeld finden in den kommenden beiden Wochen Felssicherungsarbeiten statt. Aufgrund der Arbeiten kann es ab

Montagmorgen, 18. September, zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilt die städtische Abteilung Straße und Verkehr mit.

Für die Arbeiten, die etwa auf Höhe der Hausnummer 80 durchgeführt werden, ist eine halbseitige Straßensperrung notwendig, die Verkehrsführung erfolgt über eine Lichtsignalanlage. Darüber hinaus muss währenddessen in Fahrtrichtung Eiserfeld zwischen den Hausnummern 57 bis 69 ein Halteverbot eingerichtet werden.

Die städtische Abteilung Straße und Verkehr bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Verständnis.