Freundeskreis der Diakonie-Station Siegen-Nord chauffiert Café-Gäste

(wS/dia) Siegen 15.09.2023 | Neuer Service in Weidenau und Geisweid: Haardter Kirche ist das Ziel

Mit einem neuen Service macht sich der Freundeskreis der Diakonie-Station Siegen-Nord (Weidenau und Geisweid) für die Einrichtung der Ambulanten Diakonischen Dienste stark. Einmal im Monat wird ein Fahrdienst realisiert, der Interessierte zu „Reuters Café“ im Gemeindezentrum an der Haardter Kirche bringt. Dieses gesellige Zusammentreffen wird an jedem ersten Dienstag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr von der Kirchengemeinde Weidenau angeboten.

83 Mitglieder zählt der Förderverein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Mitarbeiter der Diakonie-Stationen Weidenau und Geisweid in ideeller, personeller und materieller Hinsicht zu unterstützen sowie älteren Menschen mit Angeboten dabei zu helfen, möglichst lange im eigenen Zuhause wohnen bleiben zu können. Eingehende Spenden werden dazu genutzt, Leistungen zu ermöglichen, die nicht von Kranken- oder Pflegekassen getragen werden. „Dieses Café hier ist enorm wichtig.

Es ermöglicht mir Gespräche und Gesellschaft. Ich bin sonst den ganzen Tag alleine“, so eine der Seniorinnen, die beim jüngsten Reuters Café unter den Gästen weilte. Dabei feierte der Fahrdienst der Diakonie-Station Premiere – und wurde rege genutzt. Der Förderverein stellt das Fahrzeug sowie einen Fahrer am Vormittag zu Verfügung. „Eine tolle Sache, über die wir sehr glücklich sind“, so Café-Organisatorin Annette Schuhmacher. Sie steht für Fragen rund um „Reuters-Café – übrigens benannt nach dem Erbauer der Kirche, Pfarrer Hermann Reuter – zur Verfügung.

Unter Telefon 0271/733 48 nimmt sie auch schon Anmeldungen für Fahrten für das nächste Café-Treffen im Oktober entgegen.

Mit dem Bus zum Gemeindecafé: Der Freundeskreis der Diakonie-Station Siegen-Nord bietet diesen Service nun in Weidenau und Geisweid an.

Foto: Diakonie Siegen-Nord