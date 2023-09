Geldautomatenstandorte: Volksbank setzt auf erweitertes Sicherheitskonzept

(wS/vb) Siegen/Lüdenscheid 22. September 2023 | Immer wieder sorgen Sprengungen von Geldautomaten für Aufsehen. Die Volksbank in Südwestfalen bekennt sich zur flächendeckenden Bargeldversorgung. Mit der Bündelung verschiedener Sicherheitsmaßnahmen sollen potenzielle Täter abgeschreckt werden.

Dazu zählen u.a. neben alarmüberwachten SB-Foyers auch nächtliche Schließungen und ein neues Banknotenfärbesystem. „Die Volksbank in Südwestfalen steht zu ihrem gesellschaftlichen Auftrag, die Bevölkerung in ihrem Geschäftsgebiet verlässlich mit Bargeld zu versorgen. Ein dichtes Netz an Geldautomaten ist ein wesentlicher Bestandteil, um diesen zu erfüllen. Deshalb wollen wir mit unserem Sicherheitskonzept Kriminelle effektiv abschrecken und damit Anwohnerinnen und Anwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gebäude und Automaten bestmöglich schützen“, erläutert Vorstand Jens Brinkmann die Intention der Genossenschaftsbank.

„Wir haben für alle unsere Geldautomaten ein Tintenfärbesystem im Einsatz. Dadurch werden Banknoten bei einer etwaigen Sprengung eingefärbt und für die Täter unbrauchbar. Die Montage ist in den vergangenen Wochen erfolgt“, weiß Fabian Appelt, Abteilungsleiter IT-Administration.

Die Volksbank macht an ihren Standorten mit Plakaten und Aufklebern auf die neue Technik aufmerksam. Flankiert wird das Färbesystem von weiteren Sicherheitsmaßnahmen.

Die GAA-Standorte der Volksbank werden regelmäßig einer strukturierten Gefährdungsanalyse unterzogen, die jeweils den aktuellen Erkenntnisstand und insbesondere die diesbezüglichen Hinweise und Empfehlungen des Landeskriminalamts berücksichtigt. „In diesem Zuge haben wir auch Standorte mit hohem Gefährdungspotential abgebaut, nächtliche

Schließungen von SB-Foyers vorgenommen und wir setzen selbstverständlich, wo immer möglich, den aktuellen Sicherheitsstandard ein“, erklärt Vorstand Jens Brinkmann.

Die Volksbank gibt darüber hinaus aber auch weiterhin keine sicherheitsrelevanten Daten nach außen, wozu detaillierte Standortbeschreibungen, Angaben zur Sicherheitsausstattung und eine Gefährdungsanalyse zählen. „Hier wollen wir möglichen Taten keinen Vorschub leisten. Einen absoluten Schutz gegen kriminelle Banden wird es nie geben, aber wir haben alle relevanten Themen und Möglichkeiten im Blick und in der Anwendung. Sehr hilfreich ist es auch, wenn die Bevölkerung auffällige

Aktivitäten und Bewegungen rund um GAA-Standorte, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, unmittelbar der Polizei meldet“, erklärt Vorstand Jens Brinkmann. In das flächendeckende Sicherheitssystem der Geldautomaten hat die Volksbank einen sechsstelligen Betrag investiert.

Fabian Appelt, Abteilungsleiter IT-Administration (l.) und Jens Brinkmann, Vorstand (r.)



