Hilchenbacher Faustballer erreichen den 19. Platz bei den Deutschen Meisterschaften

(wS/tush) Hilchenbach 28.09.2023 | Am Wochenende vom 22.09.-24.09.2023 nahm die Faustballmannschaft des TuS Hilchenbachs als

Vizewestfalenmeister an den Deutschen Meisterschaften der unter 12jährigen im thüringische Veilsdorf teil.

In der Vorrunde traf die Mannschaft des TuS Hilchenbach, die zum größten Teil aus U10 Spielern

besteht, auf die Mannschaften des TV Hallerstein, MTSV Selsingen, TSV Bachfeld, TV Stammheim und

TSV Pfungstadt. Nach der offiziellen Begrüßung der 24 besten Mannschaften Deutschlands, ging es

für den TuS Hilchenbach ins erste Gruppenspiel gegen den TSV Bachfeld.

Die Spieler um Trainer Tomas Irle starteten hochmotiviert ins Spiel und mussten direkt von Beginn an

zeigen, dass sich zurecht für die höchste Meisterschaft ihrer Klasse qualifiziert haben. Spielerisch gut,

aber von Nervosität geprägt, reichte es am Ende des ersten Satzes nicht ganz für den Satzgewinn, so

dass der TSV Bachfeld diesen mit 8:11 gewinnen konnte. Im zweiten Satz legte sich die Nervosität

und der TuS Hilchenbachs gewann diesen mit einer sehr guten Teamleistung mit 11:7. Diese starke

Leistung konnte das Team im letzten Satz beibehalten und gewannen diesen verdient mit 11:8 und

somit das Spiel mit 2:1 Sätzen.

Im zweiten Spiel begegnete die Mannschaft dem TSV Pfungstadt. Auch in dieses Spiel starteten die

Siegerländer nicht optimal und so schlichen sich kleinere Fehler ein, die am Ende dem TSV Pfungstadt

den Satzgewinn mit 9:11 einbrachten. Ab dem zweiten Satz zeigten die jungen Spieler des TuS

Hilchenbach ihr eigentliches Potential und gewannen die beiden weiteren Sätze recht sicher mit 11:8

und 11:5.

Das dritte Spiel des Tages gegen den TV Hallerstein war das entscheidende für den TuS Hilchenbach,

ob die Endrunde der besten zwölf Mannschaften erreicht werden kann, oder nicht.

Zu Beginn eines jeden Satzes konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Jeder Ball wurde

hart umkämpft und die Abwehrreihe um Ben Baumann und Felix Werner konnten die weit

geschlagenen Bälle des Gegners durchweg sicher abwehren. Leider schlichen sich im gesamten Team

zwischendurch immer wieder kleinere Fehler ein, durch die der TV Hallerstein die beiden Sätzen am

Ende gewinnen konnte (7:11 und 7:11)

Im vorletzten Gruppenspiel traf die Mannschaft um Angreifer Ben Justus Irle auf den MTSV Selsingen.

Der MTSV war bisher in der Gruppe ungeschlagen und somit war der Respekt vor der im Schnitt

wesentlich älteren Mannschaft entsprechend groß. Das Spiel begann auf Augenhöhe, aber die gute

Abwehrreihe des MTSV machte es dem TuS extrem schwer zu Punkten. Trotz einer guten

geschlossenen Mannschaftsleistung musste man sich in zwei Sätzen mit 5:11 und 5:11 geschlagen

geben. Leider spiegelt das Ergebnis die gute Leistung der Mannschaft nicht wieder.

Im letzten Spiel des Tages ging es gegen den amtierenden Deutschen Meister TV Stammheim.

Unbeeindruckt dessen spielten die Hilchenbacher frei auf und sorgten auf der gegnerischen Seite für

großen Respekt. Jeder Ball wurde mit größtem Einsatz umkämpft und so konnte Punkt für Punkt auf

das Konto der Siegerländer geschrieben werden. Am Ende reichte es zwar nicht für einen Satzgewinn,

aber man beeindruckte den Gegner und die Zuschauer. Der alte Deutsche Meister TV Stammheim,

war am Ende auch der neue Deutsche Meister und somit kann die Mannschaft des TuS Hilchenbach

umso stolzer sein, mit 8:11, 7:11 gegengehalten zu haben.

Am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaft ging es für die westfälische Mannschaft um die Plätze

17-20. Dort begegnete man zuerst dem TV 1865 Waibstadt, dem man trotz einer starken

Teamleistung mit 9:11, 4:11 den Vortritt lassen musste.

Im Platzierungsspiel um den 19. Platz trafen die Siegerländer auf die Mannschaft des TB Oppau. In

einem spannenden Spiel konnten sich die Hilchenbacher den ersten Satz mit 11:9 sichern, musste

allerdings nach einer Satzverlängerung den zweiten Satz an den TB abgeben. Im letzten und

entscheidenden Satz konnte sich die junge Mannschaft des TuS Hilchenbach mit einer starken

Mannschaftsleistung erneut durchsetzen und den Satz mit 11:9 und somit das Spiel mit 2:1

gewinnen. Am Ende der Meisterschaft sicherte sich die junge U12-Mannschaft des TuS Hilchenbachs

den 19. Platz und ist von den aus Nordrhein-Westfalen qualifizierten Mannschaften, vor dem

Hammer SC und Bayer Leverkusen 04, die erfolgreichste Mannschaft NRWs bei der Meisterschaft.

Abteilungsleiter Tomas Irle, beglückwünschte das Team zu ihrer Leistung und bedankte sich bei

seinen CO Trainerinnen Alina und Ronja Sophia Irle für ihre kontinuierliche Trainingsarbeit und die

administrative Vorbereitung auf die Meisterschaft.

Mannschaftsfoto TuS Hilchenbach

Nach der Teilnahme als Einlaufkinder beim Faustballländerspiel, war die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften das persönliche faustballerische Highlight des Jahres für die Hilchenbacher Faustballkinder.

Als nächstes Highlight des TuS Hilchenbache folgt nun das 34. Hilchenbacher Faustballturnier, das traditionell um den 3. Oktober stattfindet.

Hier die Rahmendaten:

29.09.2023 ab 18 Uhr Abendturnier ( TuS Hilchenbach, TuS Dahlbruch, Vfl Kirchen )

30.09.2023 ab 14 Uhr Vorrunde Mixedturnier mit Mannschaften aus NRW, Rheinland Pfalz und Baden Würtenberg

01.10.2023 ab 10 Uhr Endrunde Mixedturnier mit Mannschaften

02.10.2023 ab 14 Uhr Faustball Schnuppertag

03.10.2023 ab 10 Uhr Bundesligaturnier mit Mannschaften aus NRW, Hessen und Bayern. Am Turnier werden auch aktuelle und ehemalige Nationalspieler teilnehmen.

Besonders einladen möchte der TuS Hilchenbach Kinder ab 5 Jahren zu einem Schnuppertag in die Hilchenbacher Ballspielhalle am 02.10.2023 ab 14 Uhr.

Ansprechpartner ist hier der Abteilungsleiter Tomas Irle ( 0175 57 19 725 )