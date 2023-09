Hundeschwimmen im Familienbad Freier Grund – Ein feuchter Spaß für Vierbeiner und ihre Besitzer

(wS/red) Neunkirchen 01.09.2023 | Der Sommer neigt sich dem Ende zu, doch bevor der Herbst die Tage kühler werden lässt, bietet das Familienbad Freier Grund in Neunkirchen noch einmal eine ganz besondere Veranstaltung für die pelzigen Mitglieder unserer Familien an – das allseits beliebte „Hundeschwimmen“. Markieren Sie sich den 10. September in Ihrem Kalender und bereiten Sie sich auf einen spritzigen Tag voller Spaß vor!

Nach dem Ende der „Daußensaison“ am 9. September öffnet das Freibad des Familienbads Freier Grund am Sonntag, dem 10. September, seine Tore für alle schwimmbegeisterten Vierbeiner. Von 10.00 bis 17.00 Uhr können Hunde aller Rassen und Größen das erfrischende Wasser genießen und nach Herzenslust planschen.

Seit vielen Jahren ist das Hundeschwimmen eine Veranstaltung, auf die sich Hundehalterinnen und Hundehalter in der Region freuen. Hier haben Ihre treuen Begleiter die Möglichkeit, sich in den Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Sprungbecken auszutoben. Doch nicht nur das: Die großzügige Liegewiese bietet reichlich Platz für Apportierspiele, ausgelassenes Toben und fröhliche Begegnungen zwischen Hunden und ihren Menschen.

Und für alle, die sich fragen, wie es nach dem Hundeschwimmen weitergeht: Am Montag, dem 11. September, öffnet das Hallenbad des Familienbads seine Pforten, damit die Wasserspaßsaison nahtlos weitergehen kann.

Das Hundeschwimmen im Familienbad Freier Grund verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie zu werden. Also, schnappen Sie sich Ihren pelzigen Freund und machen Sie sich bereit für einen nassen und spaßigen Tag am 10. September!