i-Trans – Ihr Partner für professionelle Transportlösungen

Seit 2014 ist i-Trans im Kreis Siegen-Wittgenstein beheimatet und bietet erstklassige Transportdienstleistungen an. Unter der kompetenten Leitung von Herrn Mohamad Omar hat sich das Unternehmen auf verschiedene Bereiche spezialisiert, darunter Flughafentransporte, den Transport von Wertware und elektronischen Geräten sowie Werkverkehr. Der Firmensitz in Nordrhein-Westfalen ermöglicht es, Aufträge in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus professionell abzuwickeln. i-Trans legt Wert auf moderne, gut gewartete LKW und ein Team erfahrener und motivierter Mitarbeiter, um Ihre Transportanforderungen schnell, zuverlässig und sicher zu erfüllen.

Dienstleistungen

Flughafentransporte: Der Flughafentransportservice ist darauf ausgerichtet, Ihnen pünktliche Warensendungen zu den Flughäfen Ihrer Wahl zu bieten. Ihre Waren kommen sicher an.

Transport von Wertware und elektronischen Geräten: i-Trans ist es bewusst, wie wichtig die sichere Beförderung von Wertwaren und empfindlicher Elektronik ist. Fachkenntnisse und Erfahrung gewährleisten einen sicheren Transport Ihrer wertvollen Güter.

: i-Trans ist es bewusst, wie wichtig die sichere Beförderung von Wertwaren und empfindlicher Elektronik ist. Fachkenntnisse und Erfahrung gewährleisten einen sicheren Transport Ihrer wertvollen Güter. Werkverkehr: Effizienter Werkverkehr ist entscheidend für den reibungslosen Ablauf Ihres Unternehmens. i-Trans bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Transport Ihrer Waren zwischen verschiedenen Standorten.

i-Trans

Inhaber: Mohamad Omar

Adresse: Marburger Straße 29, 57223 Kreuztal

E-Mail: info@itrans-kreuztal.de

Mobil: 0173 / 9599064

Verlassen Sie sich auf i-Trans für schnelle, zuverlässige und sichere Transporte. Ihr vertrauenswürdiger Partner für alle Ihre Transportbedürfnisse.