Jugendbus startet in die Indoor-Saison

(wS/bb) Bad Berleburg 25.09.2023 | Der Herbst hat begonnen. Und damit startet der Jugendbus der Stadtjugendpflege nun auch langsam, aber sicher in die Indoor-Saison – mit einer kleinen Änderung:

Der Jugendbus ist montags in Elsoff und mittwochs in Wemlighausen anzutreffen.

Los geht es ab Montag, 16. Oktober, in vier verschiedenen Ortschaften. Es stehen Aue-Wingeshausen (Jugendraum des Gemeindehauses), Elsoff (Pavillon der Grundschule), Wemlighausen (Pausenhalle der Grundschule) und Berghausen (Chill Out Keller in der Straße „Am Biel 16“) auf dem Fahrplan. Die Termine für Oktober im Überblick:

Montag, 16. Oktober: Wingeshausen

Mittwoch, 18. Oktober: Wemlighausen

Montag, 23. Oktober: Elsoff

Mittwoch, 25. Oktober: Berghausen

Montag, 30. Oktober: Wingeshausen

An diesen Tagen steht der Jugendbus jeweils von 15.30 bis 19 Uhr zum Spielen, Reden und Chillen bereit. Dieses offene Angebot der Stadtjugendpflege findet bis zu den Winterferien regelmäßig statt. Das Team der Stadtjugendpflege freut sich auf viele Kinder und Jugendliche, die Spaß daran haben, die vielen Möglichkeiten des Jugendbusses zu nutzen.