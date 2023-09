Kopfdeformitäten bei Säuglingen – MKG-Chefarzt Privatdozent Dr. Dr. Jan-Falco Wilbrand referiert am 11. Oktober im „Stilling“

(wS/dia) Siegen 25.09.2023 | Wenn ein Baby zu lange und häufig in einer Position liegt kann es passieren, dass sich der Kopf des Säuglings verformt.

An welchen Arzt kann ich mich wenden? Welche Therapiemethoden gibt es? Solche und andere Fragen beantwortet Privatdozent Dr. Dr. Jan-Falco Wilbrand, Chefarzt des Zentrums für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen, am Mittwoch, 11. Oktober, ab 18.30 Uhr, bei einem Vortrag in der Cafeteria des Diakonie Klinikums.

Innerhalb des ersten Lebensjahres verdoppelt sich das Gewicht des Gehirns und der Umfang des Schädels nimmt um bis zu 15 Zentimeter zu. Dabei kann es bei einseitiger Lagerung zu deutlichen Verformungen des Kindeskopfes kommen. Für die Eltern ist dies oftmals erschreckend. In der Medizin gibt es moderne Therapie- und Diagnosemöglichkeiten, welche helfen, bleibende Schäden bei den Säuglingen zu verhindern. Diese wird der Chefarzt vorstellen. Im Anschluss wird es eine Fragerunde geben.

Anmeldungen sind bis zum 6. Oktober per E-Mail an nadja.schalch@diakonie-sw.de oder Telefon 0271/3334718 möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Foto: Diakonie