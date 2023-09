Literaturpflaster-Ausstellung: Als ein Land auseinanderbrach

(wS/bb) Bad Berleburg 21.09.2023 | Die Arbeiten von Samira Kentrić fesseln durch ihre Präsenz. Durch die Kombination von realistischer Darstellung mit surrealen Elementen schaffte die Künstlerin eine Aussagekraft, die die Betrachter sofort gefangen nimmt. Und die Thematik des Krieges mitten in Europa hat eine Aktualität, der man sich nicht entziehen kann. Auf den ersten Blick war man erstaunt, dass eine so zierlich Person eine solche Ausdruckskraft entwickelt, doch schnell war beim Künstlergespräch klar, über welche enorme Energie Samira Kentrić verfügt. Genau diese gibt ihr die Kraft, persönliche Geschichte in Bilder umzusetzen. Die Ausstellung von Samira Kentrić ist ein politisches Gesamtkunstwerk von beeindruckender künstlerischer Gestaltungskraft – und ab sofort zu den Öffnungszeiten in den Räumen der Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg zu erleben.

Samira Kentrić war gerade einmal 15 Jahre alt, als das Land, in dem sie lebte – Jugoslawien –, auseinanderbrach. Ihre Eltern, einfache Arbeiter, waren als Binnenmigranten aus dem muslimischen Bosnien ins katholische Slowenien gezogen; sie hatte ihre Wurzeln hier und dort und nirgends. Sie erlebte die vom Wahn eines Nationalismus ohne definierbare Nationen befeuerten schrecklichen Kriege, die den Untergang des alten Staates begleiteten. Und sie hoffte, wie ihre Lands- und Ex-Landsleute, auf eine bessere Zeit, auf ein Leben in Freiheit und Wohlstand, auf ein Europa, das ihre Heimaten aber immer wieder im Stich ließ. In einem Mosaik aus Erinnerungen und Beobachtungen und in ihren in Sepiatönen gehaltenen magisch-realistischen Bildern beschreibt sie die Wehen, die die Geburt einer neuen Zeit auf dem Balkan bis heute begleiten. Ein historisches Lehrstück auf höchstem künstlerischen Niveau.

Gefragt, was die Darstellung ihrer Lebensgeschichte für Emotionen bei ihr ausgelöst habe, antwortete die Künstlerin im Rahmen der Vernissage: „Ich bin Profi und kann mich selbst aus dem Fokus nehmen, denn diese Erlebnisse sind von außen auf mich eingestürmt und die Bilder berichten eher darüber was in der Zeit geschah, weniger über meine Emotionen. Aber meinen Eltern konnte ich das Buch erst zeigen, als die ersten positiven Kritiken erschienen waren, denn es geht ja auch um ihr Leben.“ Das Publikum war von der offenen und engagierten Art Samira Kentrić ebenso beeindruckt wie von der Ausstellung selbst. So fanden die Bücher der Künstlerin schnell einen neues zu Hause, selbstverständlich mit einer Widmung der Künstlerin.

Die Ausstellung ist in den Räumen des Sparkasse Wittgenstein noch bis Dienstag, 31. Oktober, zu den Öffnungszeiten der Sparkasse Wittgenstein zu besuchen. Eine Schulklasse hat sich bereits angekündigt, bei Interesse können sich weitere Gruppen für eine Führung unter Tel. 02751 923 232 melden.

Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, Regina Linde, Künstlerin Samira Kentrić, Abteilungsleiterin Kultur und Erwachsenenbildung, Rikarde Riedesel und Svenja Killer von der Sparkasse Wittgenstein (v.l.) eröffneten die Ausstellung gemeinsam. Das Publikum war begeistert.

Foto: Stadt Bad Berleburg