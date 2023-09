LKW-Unfall auf A4 hinter Kreuz Olpe-Süd in Fahrtrichtung Gummersbach

(wS/red) Olpe 28.09.2023 | Heute Morgen ereignete sich auf der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Köln ein schwerer LKW-Unfall, der zu Verkehrsbehinderungen führte. Nach ersten Informationen der Polizei kam es zu dem Unfall, als ein LKW-Fahrer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und mit einem auf dem Seitenstreifen liegengebliebenen LKW kollidierte.

Der Unfall ereignete sich kurz hinter dem Kreuz Olpe-Süd. Der LKW-Fahrer, der den rechten Fahrstreifen befuhr, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf den gesichert abgestellten LKW auf dem Seitenstreifen. Infolgedessen geriet der auffahrende LKW über die Leitplanke und kam auf dem Dach im Böschungsbereich zum Liegen.

Glücklicherweise wurde der Unfallverursacher bei dem Vorfall nur leicht verletzt und befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus in Olpe. Die Bergungsarbeiten sind noch im Gange, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Stau führt. Der Verkehr kann jedoch einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch einige Stunden in Anspruch nehmen, bis die Autobahn wieder vollständig freigegeben werden kann.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de