Neue Werbeartikel in der Touristik-Information Hilchenbach

(wS/Hi) Hilchenbach 19.09.2023 | Die in den Fenstern der neuen Touristik-Information gezeigte Skyline wird so langsam zum neuen Markenzeichen der Stadt.

Sie ziert inzwischen auch einige Bushaltestellen-Häuschen.

Nachdem es bereits einen kuscheligen Hoodie für 39,90 Euro, eine Lunchbox für 7,90 Euro und eine Trinkflasche für 12,90 Euro gibt, stehen nun zwei weitere Produkte zum Verkauf bereit.

Ein T-Shirt mit Rundhals wird ab sofort zum Preis von 12,00 Euro verkauft. Ein Automatik-Stockschirm mit dem Skyline-Aufdruck gibt es ebenfalls für 12,00 Euro.

Die Geschäfte Tabakbörse Hermann in der Unterzeche in Hilchenbach sowie Misiak Präsent am Kampen in Dahlbruch halten die Automatik-Stockschirme zum gleichen Preis bereit.

Fotos : Stadt Hilchenbach