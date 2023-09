Polizei ermittelt flüchtigen mutmaßlichen Fahrer und sucht nun Zeugen

(wS/ots) Siegen 22.09.2023 | In der Nacht zu Freitag (22. September 2023) ist ein Pkw-Fahrer von einer Polizeikontrollstelle geflüchtet. Die Beamten haben den mutmaßlichen Fahrer ermitteln können. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 00:29 Uhr führten die Polizeibeamten Verkehrskontrollen im Bereich Geisweider Straße/Sohlbacher Straße durch. Dabei sollte ein VW Golf angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer hielt zunächst auch an. Als ihm aber die Beamten durch die geöffnete Fensterscheibe mitteilten, dass man eine allgemeineVerkehrskontrolle durchführen wolle, gab der Fahrer plötzlich Gas, umkurvte die Polizisten und flüchtete in Richtung Siegen-Sohlbach.

Die Beamten nahmen unmittelbar darauf die Fahndung auf. Im Bereich Sohlbacher Straße/Wenschtstraße machte ein noch unbekannter männlicher Zeuge die Polizeistreife auf sich aufmerksam. Er dirigierte die Ordnungshüter per Handzeichen in die Ruhrststraße. Im Rahmen der weiteren Fahndung fiel der Streifenwagenbesatzung ein frisch beschädigtes Verkehrszeichen in Höhe der Adolf-Wurmbach-Straße auf.

Kurz darauf entdeckten sie das verlassene Fluchtfahrzeug im Asternweg. Der Golf wies ebenfalls erhebliche frische Unfallschäden im Frontbereich auf. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem mutmaßlichen Fahrer um einen 35-jährigen Mann handeln könnte. Den Golf stellten die Beamten sicher. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen schwarzen VW Golf mit Kennzeichen aus Hamm (HAM-…).

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas zu der Fluchtfahrt oder dem Verkehrsunfall aussagen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 /7099 – 0 zu melden.

Insbesondere wird der oben erwähnte Zeuge, der die Beamten in die Ruhrststraße dirigierte, gesucht.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier