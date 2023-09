Schwerverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw – Identität des Radfahrers noch unklar

(wS/ots) Kreuztal 01.09.2023 | UPDATE | Am heutigen Freitagnachmittag (01. September 2023) ist es in Kreuztal zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein noch nicht identifizierter Radfahrer ist mit einem Lkw kollidiert. Er ist schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Siehe Erstmeldung

Gegen 13:44 Uhr war ein 42-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Siegener Straße in Richtung Buschhütten unterwegs. In Höhe des Roten Platzes kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem querenden Fahrradfahrer. An dieser Stelle gibt es eine Fußgängerfurt, die per Ampel geregelt ist. Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, ob der Radfahrer aus Richtung des roten Platzes kam und die Straße querte oder ob er neben dem Lkw auf der dortigen Busspur fuhr und an der Furt nach links in Richtung Roter Platz queren und dabei die Fahrspur des Lkw kreuzte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der 42-jährige Lkw-Fahrer Grünlicht gehabt haben. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der medizinischen Versorgung wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Während der Unfallaufnahme und Erstversorgung war die Siegener Straße für mehr als eine Stunde gesperrt.

Die Personalien des Radfahrers stehen bislang nicht fest. Es handelt sich um einen Mann, ca. 40 – 50 Jahre alt, korpulent, dunkle Haare, südländischer Phänotyp. Er war mit einem grauen Pullover sowie einer dunklen Hose bekleidet. Er trug nach bisherigen Erkenntnissen keinen Helm. Er war mit einem schwarz/silbernen Citybike der Marke Niklas unterwegs.

Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf die Feststellung der Identität des Radfahrers sowie dem genauen Unfallhergang.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu der Identität des Radfahrers machen können, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0 zu melden.

Fotos: wirSiegen.de