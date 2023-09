Kollision zwischen Fahrradfahrer und LKW – Rettungshubschrauber in Kreuztal im Einsatz

(wS/red) Kreuztal, 01.09.2023 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute auf der Hagener- / Siegener Straße in Kreuztal. Gegen 14:30 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Sattelzug, die schwerwiegende Verletzungen zur Folge hatte. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe zweier belebter Bushaltestellen, wodurch zahlreiche Kinder und Jugendliche Zeugen des Geschehens wurden.

Nach Angaben von Augenzeugen war der Fahrradfahrer auf der Hagener- / Siegener Straße aus Richtung des Roten Platzes unterwegs. Mehrere Zeugen berichteten, dass der Radfahrer trotz einer für ihn rot zeigenden Fußgängerampel die Straße überquerte. In diesem Moment näherte sich ein Sattelzug, der aus Richtung Krombach kam. Der aufmerksame LKW-Fahrer bemerkte die gefährliche Situation sofort, betätigte die Hupe und leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Trotz aller Bemühungen konnte der Lastwagen einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern.

Die Kollision war so heftig, dass der Fahrradfahrer zu Boden stürzte und schwerste Kopfverletzungen erlitt. Die Rettungskräfte trafen rasch am Unfallort ein, und die Hagener- / Siegener Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls zur Unfallstelle gerufen. Trotz des raschen Eintreffens des Hubschraubers wurde der Patient letztendlich nicht per Lufttransport transportiert. Stattdessen erfolgte der Transport des schwer verletzten Fahrradfahrers unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Siegen.Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

