Sommerlektüre für unterwegs: Bibliothek im Urlaubskoffer

(wS/nk) Neunkirchen 26.09.2023 | Im Sommer gehen viele Medien der Bibliothek im Urlaubskoffer, im Wohnmobil oder womöglich auch im Nachtzug mit auf Reisen.

Schöne Rückmeldungen der heimgekehrten Leserinnen und Leser erhält das Bibliotheksteam oft im Spätsommer. So konnte auch der örtliche Sportverein VTV vom gelungenen Einsatz der entliehenen Medien berichten: Für die traditionelle Kinder-Zelt- Freizeit an der Krombach-Talsperre ließen sich die engagierten Betreuerinnen vom Bibliotheksteam wieder eine große Auswahl an Vorlese-Büchern für verschiedenste Altersstufen und Interessen zusammenstellen. Die wertvolle Papierware kam im Zeltlager vor allem als bewährter Programmpunkt in den Abendstunden zum Einsatz. Aber auch zum selbständigen Blättern zwischendurch stand die kleine mitgebrachte Ferienbücherei zur Verfügung.

Insgesamt wurde in beiden Freizeitwochen aus verschiedenen Büchern vorgelesen.

Abgeschlossene Abenteuergeschichten und moderne Versionen von klassischen Mythen, in diesem Jahr über Odin oder über Merlin, kamen dabei besonders gut an. Natürlich konnte von einigen Büchern nur der Anfang präsentiert werden. In diesem Fall vermittelt das Bibliotheksteam nun gern noch die anschließende Ausleihe, damit das Ende der Geschichte daheim in Ruhe beim Selberlesen erkundet werden kann.

Die Zusammenarbeit zwischen Bibliothek und VTV Freier Grund 2016 e.V. in Form dieses Zeltlager-Bücherei-Angebots wird von beiden Akteuren seit rund zehn Jahren sehr geschätzt.

Bibliotheksleiterin Denise Meckel lädt Vereine, Firmen oder Gruppen dazu ein, sich individuelle Medienpakete für Aktionstage, Feste oder ähnliche Anlässe zusammenstellen zu lassen. Diese können als Büchertisch zur Ansicht präsentiert oder für eine Ausleihperiode genutzt werden.

Gemeinsam Spaß haben, das wurde unter den Zeltdächern der Freizeit groß geschrieben.

Auch das Lesen und abendliche Vorlesen von Bibliotheksbüchern stand auf dem Programm. Bild: VTV