Stadt Siegen und Kreis qualifizieren Kindertagespflegepersonen – Durchführung des 5. zertifizierten QHB-Qualifizerungskurses erfolgreich abgeschlossen

(wS/Si) Siegen 08.09.2023| Die Jugendämter der Universitätsstadt Siegen und des Kreises Siegen-Wittgenstein haben in Kooperation mit der Kath.

Erwachsenen- und Familienbildung Südwestfalen eine weitere Qualifizierung in der Kindertagespflege nach dem QHB (Qualifizierungshandbuch für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei Jahren) erfolgreich durchgeführt.

Der Kurs fand von Februar 2022 bis Februar 2023 in den Räumlichkeiten des Pfarrheimes der Hl. Geist Kirche, Siegen-Seelbach statt.

Vierzehn, zum Teil schon seit vielen Jahren tätige, Kindertagespflegepersonen haben in einer tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung nach dem QHB in 140 Unterrichtsstunden, 40 Stunden Selbstlerneinheiten und einer Lernergebnisfeststellung zur Kompetenzentwicklung den zweiten Teil der Qualifizierung absolviert und ein Bundeszertifikat erhalten. Damit erfüllen diese Kindertagespflegepersonen die vom Kinderbildungsgesetz vorgeschriebene Voraussetzung, um in der Kindertagespflege tätig sein zu können. Auch für die langjährigen Kindertagespflegepersonen bot die Qualifizierung die Möglichkeit, Wissen zu vertiefen und sich über die Tätigkeit auszutauschen.

Jetzt übergaben Susanne Wüst-Dahlhausen, Universitätsstadt Siegen, und Ralf Pohlmann, Kreis Siegen-Wittgenstein, in einer kleinen Feierstunde die Zertifikate „Qualifizierte Kindertagespflegeperson“ an insgesamt 14 Absolventinnen und einen Absolventen. Sie bedankten sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Übernahme einer verantwortungsvollen Aufgabe. Auch die Bereitschaft, flexibel auf die Lernumstände während der Pandemie zu reagieren, hoben sie in ihren Redebeiträgen hervor.

Kindertagespflege ist eine familiennahe und flexible Betreuungsform und unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die in der Universitätsstadt Siegen und im Kreis Siegen-Wittgenstein als alternative Betreuungsform zur Kindertageseinrichtung nicht wegzudenken ist und Eltern eine echte Wahlmöglichkeit bietet.

Die Kooperation zur Durchführung weiterer Kurse, um Kindertagespflegepersonen auf ihre Tätigkeit vorzubereiten und zu qualifizieren werden die Stadt Siegen und der Kreis Siegen – Wittgenstein weiter fortsetzen. „Die gemeinsamen Bemühungen Tagesmütter und -väter zu gewinnen und zu qualifizieren zahlen sich für alle Beteiligten aus. Wir freuen uns sehr, mit der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung einen Bildungsträger an der Seite zu haben, der mit großer Fachkompetenz und Engagement in der Qualifizierung tätig ist“, freut sich Ralf Pohlmann über die gute Kooperation.

„Die Zusammenarbeit der Jugendämter von Stadt und Kreis ist sehr zu begrüßen. Kindertagespflegepersonen – egal ob sie im Stadtgebiet Siegen oder im Kreisgebiet ihre Tätigkeit ausüben möchten, können sich so auf eine gemeinsame hervorragende Grundlage und Ausbildung verlassen. Auch in ihrer Tätigkeit werden sie von Fachberatungsstellen in beiden Jugendämtern begleitet und unterstützt“, ergänzt Susanne Wüst-Dahlhausen.

Beide Jugendämter weisen darauf hin, dass auch weiter Kindertagespflegepersonen gesucht werden, die sich eine Tätigkeit in der Kindertagespflege vorstellen können.

Ein neuer Kurs wird im Frühjahr 2024 starten.

Die Personen auf dem Bild, vordere Reihe von links nach rechts:

Angelika Wagener, Tina Kimpel-Zimmermann, Susanne Paul, Rita Franke, Jennifer Aegerter, Michaela Rudolph (KEFB), Elena Ortmann-Schander

Hintere Reihe:

Brigitte Hennemann (Stadt Siegen), Nathalie Dilba (Kreis Si-Wi), Sabine Pfeifer (Kreis Si-Wi), Michaela Otterbach-Zwania, Elena Schwarz, Eva Kring (KEFB)

Foto: Stadt Siegen