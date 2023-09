Traditionelle Seniorenveranstaltung „Goldener Herbst“ in Siegen

(wS/Si) Siegen 15.09.2023 | Die bunte Seniorenveranstaltung „Goldener Herbst“ ist für viele Siegenerinnen und Siegener eine schöne Tradition geworden:

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, lädt die Stadt Siegen wieder zu einem unterhaltsamen Nachmittag mit Musik, Tanz und Austausch bei Kaffee und Kuchen in die Bismarckhalle ein. Los geht es um 14.30 Uhr.

Da in den Vorjahren Karten am Veranstaltungstag sehr gefragt waren, rät der städtische Seniorenbeauftragte Volker Reichmann Interessierten, sich rechtzeitig Karten zu sichern. Der Vorverkauf findet ab sofort in den Siegener Bürgerbüros (Rathaus Siegen und Weidenau) sowie bei der Konzertkasse der Siegener Zeitung, Am Obergraben 39, statt. Der Eintritt beträgt 6 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Inhaber des Siegener Ausweises und der Ehrenamtskarte erhalten in den Siegener Bürgerbüros unter Vorlage des jeweiligen Dokumentes eine Freikarte.

Wer vorab Karten verbindlich reservieren möchte, kann sich an Gabriele Wiecker wenden, Telefon: (0271) 404-2202, E-Mail: seniorenservice@siegen.de. Am Veranstaltungstag selbst können an der Tageskasse Restkarten erworben werden. Weitere Informationen sind erhältlich beim Seniorenbeauftragten der Stadt Siegen, Volker Reichmann, Telefon: (0271) 404-2434, E-Mail: v.reichmann@siegen.de.