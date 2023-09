Unfall zwischen PKW und LKW auf der B62 zwischen Weidenau und Dreis-Tiefenbach

(wS/red) Siegen 28.09.2023 | Heute gegen kurz vor 12 Uhr ereignete sich auf der B62 zwischen Weidenau und Dreis-Tiefenbach, in Fahrtrichtung Dreis-Tiefenbach, ein Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW.

Die genauen Umstände und der Unfallhergang sind derzeit noch unklar, da die Polizei noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt ist. Zurzeit (13:00 Uhr) steht der PKW entgegengesetzt zur Fahrtrichtung.

Die Auswirkungen des Unfalls betreffen jedoch nicht nur die Unfallstelle selbst. Der Verkehr an allen HTS-Auf- und Abfahrten im Bereich Weidenau wurde erheblich beeinträchtigt. Die B62 von Weidenau HTS in Fahrtrichtung Dreis-Tiefenbach musste vorübergehend gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer, die von Weidenau in Richtung Dreis-Tiefenbach fahren möchten, müssen die B62 verlassen und über die Weidenauer Straße umfahren.

Weitere Informationen zum Unfallhergang werden hier veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

UPDATE: Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer war auf der B62 unterwegs, aus der Richtung Weidenau kommend in Richtung Siegstraße (Dreis-Tiefenbach) fahrend. Sein Vorhaben war es, von der linken Fahrspur auf die rechte Fahrspur zu wechseln. In dem Moment des Fahrspurwechsels kam es jedoch zu einer unglücklichen Berührung mit einem vor ihm fahrenden PKW, der von einer 46-jährigen Autofahrerin gelenkt wurde. Im PKW befanden sich außerdem noch zwei weitere Insassen neben der Fahrerin.

Die Kollision hatte schwerwiegende Folgen: Der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrfach um seine eigene Achse gedreht und kam schließlich entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung neben dem Lastwagen zum Stehen. Glücklicherweise wurden die anderen Insassen im PKW nicht verletzt, jedoch erlitt die 46-jährige Fahrerin leichte Verletzungen.

Der PKW selbst wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden gesprochen werden kann.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

