Vorsorgevollmacht und mehr …! Gesetze haben sich grundlegend geändert!

(wS/hi) Hilchenbach 20.09.2023 | Gut vorzusorgen ist schon ab Volljährigkeit ein wichtiges Thema! Viele Menschen schieben die Erteilung einer Vorsorgevollmacht gerne „auf die lange Bank“ und denken, dass dafür später noch genug Zeit sei. Jedoch sind die Unwägbarkeiten und möglichen Erkrankungen im Laufe des Lebens nicht abzusehen. Da ist es gut, wenn mit einer Vorsorgevollmacht ein oder mehrere Personen des Vertrauens bereits bestimmt wurden, um im Verhinderungsfall die eigenen Angelegenheiten zu regeln.

Die Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach möchte daher gerne zu den Themen Vorsorgevollmacht, rechtliche Betreuung, Betreuungs- und Patientenverfügungen und Ehegattenvertretungsrecht informierten. Auch das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Betreuungsrecht, welches die komplette Umgestaltung der gesetzlichen Grundlagen zur Folge hat, wird thematisiert.

Alle Interessierten sind zu dieser Veranstaltung am Donnerstag, 28. September, um 17:00 Uhr in den Ratssaal der Stadt Hilchenbach eingeladen.

Referent wird Frank Klöckner, Sachgebietsleiter Beratungsdienste des Gesundheitsamtes des Kreises Siegen-Wittgenstein, sein.

Um Anmeldung bei Gudrun Roth, Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach, Telefon 02733/288-229 oder E-Mail g.roth@hilchenbach.de wird gebeten.

