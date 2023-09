Vulkane, Holzboote und ein Flaschengeist – Landrat Andreas Müller eröffnet MINT-Mitmachtage

(wS/Hi) Hilchenbach 19.09.2023 | „Die Flasche hier“, sagt Emily und stellt eine Glasflasche vor sich auf den Tisch, „habe ich aus unserem Lehrerzimmer mitgebracht.“ Die Flasche sieht aus wie eine gewöhnliche Weinflasche.

Dann tut Emily etwas in die Flasche rein, pustet kurz und nach wenigen Sekunden steigt weißer Rauch aus dem Gefäß auf – wie bei einem Flaschengeist. Emilys Experiment ist Teil der Science Show des Stift Keppel Gymnasiums, die jetzt zum Start der MINT-Mitmachtage aufgeführt wurde.

„Bei den MINT-Mitmachtagen habt ihr die Möglichkeit, das Klassenzimmer zu verlassen und mal zu experimentieren und Dinge auszuprobieren“, sagte Landrat Andreas Müller bei seiner Eröffnungsrede der MINT-Mitmachtage zu den Kindern. 16 Angebote standen innerhalb der drei Tage für die Kinder bereit. Alle mit Bezug zu MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). So konnten die Kinder zum Beispiel selbst ein Boot aus Holz bauen, einen Vulkan aus Knete formen, verschiedene Prozesse mit Robotern programmieren oder selbst designte Schlüsselanhänger mit dem 3D-Drucker erstellen. Über 1.000 Kinder waren zwischen dem 12. und 14. September vor Ort. Neben den Angeboten um das Kreishaus gab es auch Angebote in den Hilchenbacher Klimawelten und dem Technikmuseum in Freudenberg. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Regionalen Bildungsbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Die Science-Show des Stift Keppel Gymnasiums war der Startschuss für die MINT-Mitmachtage. Am Ende der Show hat Emily ihren Trick aufgelöst: „Die Flasche stammt natürlich nicht aus dem Lehrerzimmer, sondern aus der Chemie.“ In der Flasche befindet sich Wasserstoffperoxid, erklärte sie. Gibt man einen Katalysator hinzu, in diesem Fall Braunstein, entsteht eine sogenannte exotherme Reaktion, die den weißen Rauch erzeugt. Die MINT-Mitmachtage baten den Kindern zwar ein breites Angebot zum Ausprobieren und Experimentieren – einen echten Flaschengeist suchte man jedoch vergeblich.

Kinder drucken ihre eigenen Kreationen mit dem 3D-Drucker

Die Aufführung der Science Show AG des Stift Keppel Gymnasiums

Fotos: Stadt Hilchenbach