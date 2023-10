25 Jahre Bürgerbus Kreuztal – Bürger fahren für Bürger

(wS/kr) Kreuztal 19.10.2023 | Mehr als 25 Jahre in fast täglichem Einsatz, etwa 1,5 Mill. km mit dem Bürgerbus durch Kreuztal: Das war ein Grund zum Feiern.

Der Einladung waren 18 Bürgerbus-Vereine aus Nordrhein-Westfalen mit ihren Bürgerbussen gefolgt. In der Mensa der Clara-Schumann-Gesamtschule fand die Feier statt. Achim Walder, Vorsitzender und Gründer, gab einen Überblick über 25 Jahre: 5 Busse für jeweils acht Fahrgäste waren seit Beginn nacheinander im Einsatz. Etwa 230.000 Fahrgäste nutzten den Bürgerbus seither. Im Stadtgebiet gibt es derzeit 150 Haltestellen. Seit April 2023 fährt auch der 90.000 € teure, neue Niederflurbus durch Kreuztal.Leider hat Corona die Fahrgastzahlen stark sinken lassen, aber es geht wieder aufwärts.

André Jung, stellv. Landrat, lobte den Verein als Vorbild für die Region Südwestfalen. Es wurden mit Hilfe des Kreuztaler Vereins viele weitere Bürgerbus-Vereine erfolgreich gegründet. Achim Walder war und ist auch in mehreren Vorsitzender. Viele Besucher aus Deutschland und EU-Ausland waren in den vergangenen Jahren beim Kreuztaler Bürgerbus zu Info-Besuchen.

Bürgermeister Walter Kiss betonte, dass es auch in Kreuztal Siedlungsgebiete gibt, in denen ältere Menschen nicht gut zu den Haltestellen der anderen Linienbusse kommen. Teilweise sind die Straßen sehr schmal, in schlechtem Zustand und es gibt keine Bürgersteige. Hier ist der Bürgerbus eine unersetzliche Bereicherung. Achim Walder hob die gute Unterstützung des gesamten Projektes durch die Stadt Kreuztal hervor. Besonders die zur Verfügung gestellte kostenfreie geheizte Garage und Unterstützung durch die Verwaltung bei allen Straßenbauarbeiten sei ein großes Plus. Das sei leider nicht überall so.

Klaus Dieter Wern und Jörg Mühlhaus von den Verkehrsbetrieben, mit denen die Vereine einen Kooperationsvertrag haben, sehen den besonderen Aufgabenbereich der Bürgerbusse und arbeiten gerne ihnen zusammen.

Herr Mühlhaus verwies auch auf den ersten Omnibus der Welt, der als ‚Bürgerbus‘ zwischen Netphen und Siegen vor 128 verkehrte.

Für den Dachverband Pro Bürgerbus NRW mit 180 Bürgerbusvereinen, war Herr Paul Peuster angereist. Er hob besonders hervor, dass ohne den ehrenamtlichen Einsatz der zahlreichen Fahrer und Vereinsaktiven die Mobilität für viele Mitbürger und Mitbürgerinnen nicht mehr möglich wäre.

Im zweiten Teil der Feierlichkeiten stellten Friedhelm Zander und Ingrid Walder die angereisten Bürgerbusvereine vor. Jeder Verein berichtete über seine Geschichte, Besonderheiten und lustige Begebenheiten. Oft wurde auch auf die Mithilfe bei der Gründung durch den BB-Kreuztal und Achim Walder verwiesen. Geehrt wurden noch zwei BB-Mitgieder, die seit 25 Jahren aktive Mitglieder sind. Elisabeth Kramer, die immer dafür sorgte, das die Kasse stimmt, auch in Coronazeiten und Ingrid Walder, die den Vorsitzenden bei allen Projekten mit Rat und Tat unterstützt. Nach dem offiziellen Teil gab es ein gutes Mittagessen, bevor die Gäste zu drei ausgesuchten touristischen Zielen der Region aufbrachen. Zur Auswahl standen das Technikmuseum in Freudenberg, das Bergwerk in Müsen und das Obere Schloss in Siegen. Das Angebot wurde rege angenommen und fand ausdrückliche Begeisterung. Zum Abschluss konnten sich alle für die Rückfahrt bei Kaffee und frischen Waffeln stärken, die der Verein unterstützt vom Kreuztaler Mittagstisch und Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule anbot.

Dr. Benedikt Krams von Match Rider erläuterte noch die neue Buchungssoftware für Bürgerbusse, die in Zusammenarbeit mit dem Bürgerbus Kreuztal, gefördert vom Land NRW, erstellt wird. Der Dank geht auch an die zwei Sponsoren Rink/Baecker Getränkeindustrie und Krombacher Brauerei für ihre Unterstützung.

Insgesamt können alle, Verein, Gäste und Beteiligte, auf eine gelungene Feier zurückblicken, in der die Leistungen der Vereinsaktiven, der aktuellen und der ehemaligen, der kommunalen und überregionalen Träger des Projekts und die Schönheiten der Region Südwestfalen angemessen gewürdigt werden konnten.

Fotos: (c) Jürgen Klein, Ursula + Friedhelm Zander, Thomas Kramer, Ingrid + Achim Walder

Mehr Infos auch auf buergerbus-kreuztal.de