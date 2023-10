Auffahrunfall in Hilchenbach Dahlbruch

(wS/red) Hilchenbach 10.10.2023 | Am Dienstagvormittag gegen 11:25 Uhr mussten Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall nach Hilchenbach-Dahlbruch ausrücken. Der Unfall ereignete sich auf der Wittgensteiner Straße, als eine PKW-Fahrerin aus Hilchenbach kommend in Richtung Kredenbach unterwegs war und beabsichtigte, mit ihrem Kia nach links in die Hillnhütter Straße abzubiegen.

Verkehrsbedingt musste die Kia-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremsen und anhalten. Leider bemerkte die nachfolgende Fahrerin eines Smart diese Situation zu spät und fuhr der Kia-Fahrerin von hinten rechts in ihr Fahrzeug. Bei der Kollision erlitten beide Fahrzeuge erhebliche Schäden und waren nicht mehr fahrbereit.

Zur Gewährleistung schneller Hilfe wurden umgehend zwei Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt. Glücklicherweise wurden bei dem Zusammenstoß keine offensichtlichen Verletzungen bei den beiden Fahrerinnen festgestellt. Der Verkehr konnte trotz des Unfalls an der Unfallstelle vorbeifließen, wobei die Polizei sowohl die Aufnahme des Vorfalls als auch die Verkehrsregelung übernahm.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier