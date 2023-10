B62: Engpass wegen Schadstellenbeseitigung in Bad Laasphe-Holzhausen ab Dienstag

(wS/str) Bad Laasphe 06.10.2023 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen lässt in der kommenden Woche Schadstellen an der Fahrbahn der B62 bei Bad Laasphe-Holzhausen beseitigen. Dafür wird von Dienstag (10.10.) bis Donnerstag (12.10.) eine Baustelle bei Holzhausen eingerichtet. Der Verkehr wird halbseitig mit einer Ampelregelung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.