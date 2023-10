Bouleturnier der FSG-NW e.V. am 07.10.2023 in Brachbach

(wS/fsg) Brachbach 09.10.2023 | Ausrichter der Veranstaltung war die SG Mudersbach/Brachbach, Abteilung Sportbouler. Schon am

Freitag wurden die Spielfelder und Sitzgelegenheiten hergerichtet. Am Samstag, dem 07.10.2023,

Einschreibeschluss 9:30 und Start 10:00 wurden dann ab 8 Uhr schon belegte Brötchen und Kaffee

fertig zubereitet. Denn ab ½ 9 kamen schon die ersten Spielerinnen und Spieler.

Inzwischen hat sich einiges im Bereich Boulesport im Siegerland und angrenzenden Westerwald

getan. Waren früher bei den Turnieren überwiegend Mannschaften vom Rhein, wie Koblenz,

Niederberg, Weissenthurm, Köln, Duisburg und aus dem angrenzenden Hessen vertreten. So waren

diesmal aus diesem Bereich nur ganze 8 Teams angetreten. Die anderen Mannschaften starteten für

die TG Friesen (4 Teams), Siegen Aux Boule (4 Teams) FSG-Siegen (3Teams) DJK Betzdorf als stärkste

Gruppe mit 7 Teams. Auch die Gartenfreunde Sommerland Koblenz waren wieder mit 4 Teams am

Start. Ansonsten waren noch vertreten: TV Feldkirchen, LK Köln, PC Linden, Heimatverein Bürbach,

Tus Niederberg. Insgesamt 30 Mannschaften kämpften um den Sieg und gute Platzierungen.

Pünktlich um 10 Uhr konnte Spielleiter Reinhard Fischbach, Vizepräsident der FSG-NW e.V., alle

Spielerinnen und Spieler begrüßen und die Paarungen vorlesen. Dann ging es an den Start und die

Kugeln flogen um die Wette. Auch die vielen neuen Turnierteilnehmer/innen griffen beherzt ins

Geschehen ein und machten den alten Hasen so manche Partie doch recht schwer. Aber alle waren

mit viel Spaß und Freude dabei.

Um 12 Uhr 30 war eine Essenspause angesetzt und es wurden Würstchen vom Grill und Fleischkäse,

sowie Salate angeboten. Vor Aufnahme der 3. Runde bekam jede/r Teilnehmer/in ein Geschenk

überreicht. Mit den nun folgenden 3 Runden ging es in der Tabelle noch sehr stark rauf und runter

mit den Platzierungen. Und um kurz vor 17 Uhr konnte dann die Siegerehrung durchgeführt werden.

1. Platz Norbert Hühner und Rolf Straschewski, Deichboule Neuwied

2. Platz Igor Lichnefski und Sergey Scherwezki, Gartenfreunde Sommerland Koblenz

3. Platz Christian Oberheide und Stefan Härter, DJK Betzdorf

Diese 3 Siegerteams erhielten je einen Präsentkorb.

Sehr viele der Teilnehmer/innen haben sich bei den Verantwortlichen für das tolle Turnier bedankt

und die Zusage für das nächste Jahr schon abgegeben. Zum Abschluss bedankte sich Fischbach

nochmals bei allen für die schönen Spiele und das faire Miteinander. Zusätzlich wies er noch darauf

hin, dass wir jetzt im Verein, mit Hans Werner Römer, Inhaber einer C-Trainer-Lizenz, auch Trainings

anbieten können. Mittwochs für Frauen und Donnerstags für Berufstätige. Zeiten und Kontakt sind

nachzulesen unter: www.sg-mudersbach-brachbach.de – News – Boule. Wer gerne mal eine Partie

spielen möchte, der ist herzlichst eingeladen, Dienstags ab 13 Uhr 30 vorbeizukommen. Kugeln sind

vorhanden.

Foto: FSG-NW e.V.