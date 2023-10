Brandgeruch löst Feuerwehreinsatz in der Obenstruthstraße in Siegen aus

(wS/red) Siegen 30.10.2023 | Heute gegen 18:30 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst in Siegen aktiv, nachdem die Meldung „Brandgeruch – Feuer1“ in der Obenstruthstraße eingegangen war. Sofort begaben sich die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens, um die Ursache zu ermitteln.

Bei ihrer Ankunft bestätigten die Einsatzkräfte den deutlichen Brandgeruch in der Luft. Zudem wurden durch Messungen besorgniserregend hohe Kohlenmonoxid (CO)-Konzentrationen in der Umgebung festgestellt. Die CO-Werte überstiegen 400 ppm (Parts per Million), was auf eine akute Gefahr für Mensch und Tier hinwies. Ab 400 ppm können Symptome wie Kopfschmerzen und Übelkeit auftreten, während höhere Werte bis zur Bewusstlosigkeit führen können. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, bereits bei Innenwerten von 30 ppm Fenster und Türen zu öffnen.

Zum Schutz der Anwohner wurden zwei Häuser in der Obenstruthstraße evakuiert, und die Bewohner fanden vorübergehend Zuflucht im Gemeindehaus. Nach weiteren Untersuchungen stellte die Feuerwehr fest, dass der Brandgeruch aufgrund eines Kabelbrands verursacht wurde. Die genaue Ursache und der Umfang des Schadens werden derzeit noch ermittelt.

Die Feuerwehreinheiten Alchetal, Weidenau und die Kräfte der Berufsfeuerwehr Siegen waren vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten und Schlimmeres zu verhindern, wurde der Strom in der Straße abgeschaltet. Die Bewohner der beiden betroffenen Häuser können heute nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und müssen anderswo untergebracht werden.

Der Netzbetreiber ist ebenfalls vor Ort, um die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Die genaue Dauer der Arbeiten steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de