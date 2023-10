Cyber-Angriff auf die Kreisverwaltungen in der Region: Cyber-Security-Experte gibt eine erste Einschätzung der Vorfälle ab

(wS/la) Siegen – Olpe – NRW 30.10.2023 | Stephan Skrobisch, Cyber-Security-Experte und stellvertretender Leiter der Technologieabteilung bei der LANdata IT-Solutions GmbH & Co. KG. in Olpe bewertet die jüngsten Ereignisse rund um den Cyberangriff auf den IT-Dienstleister der Städte und Kommunen in Olpe bzw. Siegen und Umgebung.

“Welcher Angriffsweg beim IT-Dienstleister der Stadt und Kommunen zum Erfolg geführt hat, lässt sich von außen nur schwer beurteilen. Zumindest ist das komplette Abschalten der Infrastruktur ein starker Indikator dafür, dass wichtige Systeme kompromittiert wurden. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Analyse noch mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen anhalten wird. Dies hängt auch von der Schwere des Angriffes ab. Sollten die Backups ebenfalls betroffen sein, wäre es möglich, dass die kompromittierten Systeme nicht wiederhergestellt werden können.

Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den Betroffenen ist von größter Bedeutung. Die Information der Bürger über alternative Kontaktmöglichkeiten, wie sie durch die Stadt und die lokalen Medien angeboten werden, ist ein positives Beispiel für effektive Krisenkommunikation.

Nach der Bewältigung der unmittelbaren Folgen des Angriffs ist es entscheidend, die Sicherheitslücken zu schließen und die IT-Infrastruktur wiederherzustellen. Externe IT-Sicherheitsexperten sollten in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen, um sicherzustellen, dass ähnliche Vorfälle in Zukunft vermieden werden.

Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit, die IT-Sicherheit auf allen Ebenen zu stärken. Die betroffenen Organisationen sollten in Betracht ziehen, ihre Sicherheitsrichtlinien zu überprüfen und zu verbessern, um sich besser gegen zukünftige Cyberbedrohungen zu wappnen.

Angesichts der steigenden Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit ist die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen und Behörden von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, bewährte Praktiken und Ressourcen zu teilen, um die Sicherheit der gesamten Region zu erhöhen.

Insgesamt ist dieser Vorfall ein alarmierendes Beispiel dafür, wie anfällig kritische Infrastrukturen für Cyberangriffe sein können und welche weitreichenden Auswirkungen dies auf die Bevölkerung hat.”