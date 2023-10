„Das Graue vom Himmel“ – Preisgekröntes Kabarett im Otto-Reiffenrath-Haus

(wS/nk) Neunkirchen 20.10.2023 | Inzwischen in jener Lebenshälfte angelangt, in der man nicht nur zusehends, sondern auch zunehmend älter und von grauen Haaren an ganz unvermuteten Körperstellen überrascht wird, stellt Birgit Süß die bekannte These auf: Früher war alles schöner. Aber isses jetzt besser? Na, auf jeden Fall!

Wenn Sie mehr wissen möchten, kommen Sie am 4. November um 20 Uhr im Otto- Reiffenrath-Haus vorbei – dann erfahren Sie, ob Golfspielen sich lohnt, welche App auf dem Handy wirklich noch fehlt und warum Sie niemals zu zweit duschen sollten.

Dazu gibt’s Chansons und Liedgut, etwa eine beatboxende Tuba, an der Klaus Ratzek die schwäbische Version des Prince-Hits „Kiss“ zum Besten gibt.

„Das Graue vom Himmel“ ist eine Fahrt ins Blaue mit grauen Strähnen, ein Hoffnungsschimmer am Horizont, wenn der Alltag mal wieder über einem zusammenschlägt und sich zu einem Kuriositätenkabinett entwickelt.

Karten für die Veranstaltung gibt es ab sofort am Empfang des Rathauses und über das Kartentelefon 02735 767-0.



Birgit Süß ist nicht nur Kulturpreisträgerin der Stadt Würzburg, im vergangenen Jahr wurde

sie auch mit dem Sonderpreis des Deutschen Kabarett-Preises ausgezeichnet. Am

kommenden Samstag ist sie zu Gast im Otto-Reiffenrath-Haus.