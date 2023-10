Drei neue Prokuristen und ein Handlungsbevollmächtigter für die Volksbank in Südwestfalen

(wS/vb) Siegen-Lüdenscheid 05.10.2023 | Die Volksbank in Südwestfalen hat drei erfahrene Führungskräfte mit umfangreichem Verantwortungsbereich mit Prokura ausgestattet. Neben den neuen Prokuristen Rainer Marwedel (Abteilungsleiter Personalentwicklung, Holger Fischer (Abteilungsleiter Firmenkunden Region Märkischer Kreis) und Rolf Leusing (Abteilungsleiter Spezialkreditmanagement) erhält zudem der Unternehmenskundenbetreuer Jörg Brieden Handlungsvollmacht für die Volksbank. Die Genannten freuen sich über das durch Vorstand und Aufsichtsrat entgegengebrachte Vertrauen und die damit verbundene außerordentliche Wertschätzung ihrer langjährigen Arbeit. Vorstandssprecher Roland Krebs und Vorstandsmitglied Jens Brinkmann gratulierten den drei Mitarbeitern persönlich.

Rainer Marwedel begann seine berufliche Laufbahn bei der Volksbank 1996 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Anschließend war er als Privatkundenbetreuer tätig. Nach erfolgreichem Abschluss entsprechender berufsbegleitender Studiengänge wurde er 2012 Personalreferent und im Jahr

darauf Bereichsleiter Personal bei der damaligen Volksbank Siegerland eG. In der nach Fusion mit der Volksbank im Märkischen Kreis eG entstandenen Volksbank in Südwestfalen übernahm Marwedel im Juli 2018 die Leitung der Abteilung Personalentwicklung und ist seitdem auch stellvertretender Leiter des Bereichs Personal. Neben dem Abschluss als zertifizierter Personalleiter ADG verfügt der Bankbetriebswirt über mehrere Zusatzqualifikationen als Coach.

Holger Fischer ist seit 1. August 2001 für die Volksbank tätig und verantwortet aktuell als Abteilungsleiter die Abteilungen Firmenkunden Region Märkischer

Kreis, die Immobilienfinanzierung sowie das Gewerbekundencenter. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Kreditgeschäft und hat im Rahmen seiner Weiterbildung unter anderem den Titel Dipl. Betriebswirt (FH)/ADG erworben.

Rolf Leusing ist seit 1.Juli 2000 Mitarbeiter der Bank. Seit 2002 ist der zertifizierte Problemkreditmanager ADG als Abteilungsleiter Spezialkreditmanagement tätig und verfügt über außerordentliche Erfahrung und Kenntnisse in den Spezialthemen rund um Sanierung und Abwicklung.

„Die neu ernannten Prokuristen verantworten gemeinsam mit ihren Teams wichtige und bedeutende Themen und repräsentieren die Bank in ihren Funktionen damit auch nach außen. Die herausragende Arbeitsqualität und Erfolge haben uns zur Erteilung der Prokuren bewogen“, erklärt Vorstandssprecher Roland Krebs. Mit dieser Entscheidung hat die Volksbank in Südwestfalen nun auf Abteilungsleiterebene im risikorelevanten Kreditgeschäft sowohl im Vertrieb als auch im Kreditmanagement durchgängig Prokura erteilt.

Ferner hat die Volksbank in Südwestfalen Unternehmenskundenbetreuer Jörg Brieden Handlungsvollmacht nach §54 Abs. 1 HGB erteilt. Jörg Brieden, seit 1997 für die Volksbank tätig, verantwortet seit vielen Jahren mit großem Erfolg das Unternehmenskundengeschäft in der Region Lennetal. „Jörg Brieden ist mit seiner sehr erfolgreichen Arbeit ein anerkannter Repräsentant für unsere Bank in dieser Region“, so Roland Krebs.