Erfolgreiche Sportabzeichen – Abnahmen beim TuS AdH Weidenau auch im Jahr 2023

(wS/tus) Siegen 09.10.2023 | In diesem Jahr konnte der Stützpunktleiter des TuS AdH Weidenau, Helmut Peter, wieder auf

sehr erfolgreiche Sportabzeichen – Abnahmen zurückblicken. An 8 Prüfungsterminen im Jahr

2023 hat das hierfür ausgebildete und zugelassene Prüfungsteam aktuell 45 Abnahmen

vorgenommen.

Alle interessierten Menschen innerhalb und außerhalb des Vereins können beim TuS AdH das

Abzeichen erwerben. Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr und Erwachsene ab dem

18. Lebensjahr, welche diese Prüfung nach den Regeln des Deutschen Olympischen

Sportbundes ablegen möchten, können i. d. R. ab dem Mai eines Jahres am Standort des TuS

AdH in Siegen-Weidenau, Köhlerweg 20 vorbeikommen.

Auch Menschen mit Behinderung können das Deutsche Sportabzeichen erwerben. Die

Bedingungen für Menschen mit Behinderung wurden vom Deutschen Behinderten-

sportverband (DBS) im Einvernehmen mit dem DOSB festgelegt und sind im Handbuch

"Deutsches Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung" beschrieben.

Die genauen Termine der Prüfungen sind auf der Homepage des Vereins veröffentlicht oder

können bei größeren Gruppen nach Möglichkeit individuell vereinbart werden.

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen

Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und

wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche

Leistungsfähigkeit verliehen.

Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten

Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Gruppen muss eine Übung

erfolgreich abgeschlossen werden (Leistungsstufe Bronze). Der Nachweis der Schwimm-

fertigkeit ist notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens.

Es gelten die Bedingungen für das Alter, das im Jahr der Prüfung erreicht wird. Die

Verleihung erfolgt durch die Ausstellung einer Urkunde. Pro Kalenderjahr kann es einmal

erworben und beurkundet werden. Das Abzeichen kann auch als Beleg der eigenen Fitness

verwendet werden.

Beispielhaft haben beim TuS AdH einige Kinder und Jugendliche das Schüler / Jugend-

sportabzeichen erworben sowie Schüler / -innen von dem Berufskolleg Wirtschaft und

Verwaltung und Mitglieder der Werksfeuerwehr der Deutschen Edelstahlwerke haben

erfolgreich an den Veranstaltungen / Abnahmen teilgenommen.

In einer Feierstunde in dem Gemeinschaftsraum am Standort des TuS AdH Weidenau konnte

Helmut Peter vor einigen Tagen besonders erfolgreiche Teilnehmer mit 13 x Gold,19 x Silber

und 6 x Bronce auszeichnen und die Urkunden überreichen.

Einen besonderen Dank richtete Helmut Peter an Jochen Rother, der sich viele Jahre als

ehrenamtlicher Prüfer bei den Sportabzeichen – Abnahmen eingesetzt hat. Er möchte aus

Altersgründen ab dem kommenden Jahr nicht mehr als Prüfer zur Verfügung stehen.

Sehr erfreut war Helmut Peter, dass weitere AdH – Mitglieder in diesem Jahr erfolgreich die

Ausbildung für die Sportabzeichen – Abnahme abgeschlossen haben und somit berechtigt

sind, diese vorzunehmen.

Das gesamte Prüferteam hofft, dass auch in dem kommenden Jahr wieder viele Teilnehmer

Spaß und Freude daran haben, Ihre Fitness zu erhalten oder zu verbessern und über die

Erlangung des Deutschen Sportabzeichen sich zu motivieren und auszuzeichnen.

Fotos: TuS AdH Weidenau